Turismo : Veneto - Idee weekend per scoprire Rovigo e dintorni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Un secondo appuntamento è con… "Meryt e Baby”, le due mummie, conservate presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo, che saranno oggetto di una complessa indagine scientifica prima di essere esposte, per il restauro condotto eccezionalmente davanti ai visitatori per scelta

Turismo : Veneto - Idee weekend per scoprire Rovigo e dintorni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ROmanticaVIvaceGOlosa, il capoluogo del Polesine accarezza l'acronimo di un tour che fa scoprire le sue ricchezze anche grazie alla nuova mappa “Rovigo nel cuore” realizzata da Rovigo Convention Visitors Bureau che accompagna, con due diversi itinerari, a conoscere le tra

Turismo : The Land of Venice - Veneto e Venezia inscindibile binomio intera Regione : Venezia, 12 feb.(AdnKronos) – ‘E’ il marchio della holding Veneto, cioè dell’insieme dei settori e delle eccellenze della nostra terra, dal Turismo all’enogastronomia, dalla produzione artigianale a quella agricola, ma è anche, attraverso l’evocazione di Venezia, un efficace strumento di geolocalizzazione dell’intera Regione e delle sue varie e diverse componenti dell’offerta, turistica e ...

Turismo : The Land of Venice - Veneto e Venezia inscindibile binomio intera Regione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una delle sfide storiche di Venezia è quella di rapportarsi in una logica di reciproco vantaggio con il suo entroterra ‘ ha affermato l’Assessore regionale al Turismo Federico Caner ‘ e il nuovo motto è la perfetta sintesi di questo obiettivo: Venezia città esclusiva diventa simbolo di inclusione del Veneto, traino prezioso della promozione dei diversi segmenti che compongono il ...

Turismo - Veneto : necessità riordino applicazione tassa soggiorno : Venezia, 10 gen. (askanews) 'L'imposta di soggiorno deve essere gestita in modo equilibrato, organizzato, trasparente e il più possibile omogeneo, affinché non sia percepita da chi la paga come un ...

Veneto : ConfTurismo - con Fondazione Film Commissione 'effetto Montalbano' : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale vara la Fondazione Veneto Film Commissione e il presidente regionale di Confturismo sogna l’effetto Montalbano. Marco Michielli, alla guida della Confederazione delle imprese turistiche in Veneto, infatti si dice “entusiasta per quella che potenz

Balneari : ConfTurismo Veneto - preoccupa stop a ddl su riforma concessioni demaniali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Governo trovi al più presto il modo di approvare il provvedimento – sollecita Michielli – Altri Paesi europei nostri competitor sono intervenuti per tempo con leggi ad hoc, a salvaguardia del turismo e delle loro imprese, che hanno così potuto investire per migliorare

Balneari : ConfTurismo Veneto - preoccupa stop a ddl su riforma concessioni demaniali : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - “Se la Legge non dovesse essere varata entro fine legislatura, oltre al rischio di una nuova procedura a carico dell’Italia da parte della Commissione Europea, le imprese del turismo che operano sul demanio, dagli stabilimenti Balneari ai ristoranti, dai bar alle strut

Turismo : Federalberghi Veneto - in montagna festività da tutto esaurito (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nei 65 alberghi della località vicentina ci sono circa 4mila posti letto, quasi tutte le strutture sono attrezzate con spa e organizzate per escursioni guidate con le ciaspole, un’attività che in questa zona in particolare sta prendendo sempre più piede. E poi ci sono i m

Turismo : Federalberghi Veneto - in montagna festività da tutto esaurito (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Cortina, con tutti gli impianti aperti, il fashion week e le mostre al museo delle Regole e al museo Paleontologico, ha fatto il pienone in tutti gli alberghi (una cinquantina) e l’abbrivio, si prevede, arriverà almeno fino al 7 gennaio, come conferma la presidente degli