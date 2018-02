Tragedia al centro commerciale | Loredana muore soffocata da un pezzo di pizza

Blastingnews

(Di domenica 18 febbraio 2018) Disperazione e rabbia per la morte improvvisa di una donna di 71 anni,Martis, residente a Brecce Bianche. La donna, vittima di un destino beffardo, sarebbe deceduta a causa di undiandatole di traverso mentre si trovava in undella provincia di Ancona, precisamente nel parcheggio delle auto. I dettagli della vicenda Un sabato pomeriggio come tanti si è rivelato fatale per. La donna, secondo quanto raccontano alcuni media locali, era andata a fare la spesa con il marito in undella zona. Durante le compere, i due coniugi avrebbero deciso di sostare in un bar senza immaginare che da lì a poco, davanti agli occhi di una decina di persone, si sarebbe consumata una vera e propriadecide di prendere una pizzetta, ma tra un boccone e l'altro unle va di traverso e subito inizia a sentirsi male. ...