Tottenham con la testa alla Juve | in FA Cup è costretto al replay

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Il Tottenham di Pochettino continua a stupire : il segreto è… il ribes nero! : Al momento del sorteggio di Nyon, quando dall’urna è uscito il Tottenham come avversario della Juventus per gli ottavi di Champions League, in molti hanno ‘esultato’ per aver evitato squadre come Manchester United, Psg e Liverpool. In molti hanno però sottovalutato la qualità degli ‘Spurs’ che possono contare su giocatori del calibro di Harry Kane, Alli, Eriksen e Lamela. Il 2-2 dell’Allianz Stadium, quindi, ...

Juve - Bentancur : 'Dybala ci è mancato contro il Tottenham - è la scintilla. Allegri mi dice che...' : Rodrigo Bentancur , centrocampista della Juve, ha parlato a Sky Sport del derby Boca-River e del suo momento, con in programma l'altro derby tra bianconeri e Torino: 'Ma anche qui a Torino la partita contro i granata ha un sapore unico. Loro sono complicati da ...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain - ma i tifosi salvano solo lui tra i bianconeri : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Tottenham - Hoddle : 'Contro la Juve il miglior Eriksen di sempre' : Glen Hoddle , ex di Tottenham e Inghilterra, parla a BT Sport di Christian Eriksen , trequartista degli Spurs decisivo ieri contro la Juve: 'Quella di ieri sera è stata probabilmente la migliore partita di Eriksen con la maglia del Tottenham'

Juventus a picco in Borsa dopo il 2-2 contro il Tottenham : TeleBorsa, - Il 2-2 contro il Tottenham mette in crisi i titoli Juventus , in forte calo a Piazza Affari , -8,58%, con boom di volumi . Ad ora sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi a fronte ...

Juventus a picco in Borsa dopo il 2-2 contro il Tottenham : Il 2-2 contro il Tottenham mette in crisi i titoli Juventus , in forte calo a Piazza Affari , -8,58%, con boom di volumi . Ad ora sono passati di mano oltre 16 milioni di pezzi a fronte dei quasi 8,8 ...

Champions Juve - le reazioni dopo il pari con il Tottenham : 'A Londra sarà battaglia - ora testa al derby' : All'indomani del pareggio della Juventus contro il Tottenham, nell'andata degli ottavi di Champions, in casa bianconera è arrivato il momento di riflettere sugli errori commessi e come correggerli in ...

Juve-Tottenham - Condò e Marchegiani : le parole chiave della sfida : Una rimonta che pesa, un risultato che aumenta la preoccupazione in casa Juventus in vista del ritorno di Wembley. Il 2-2 maturato all'Allianz Stadium tra i bianconeri e il Tottenham non è l'esito che ...

Juventus - ecco 5 motivi per pensare all'impresa Champions contro il Tottenham : Il pareggio di Torino mette Allegri , con i suoi errori, spalle al muro. A Londra serve il successo: recuperi, atteggiamento, errori e limiti inglesi le carte dei bianconeri

Juventus-Tottenham 2-2. Higuain illude i bianconeri - poi rimonta Spurs : Il Pipita fa doppietta nei primi nove minuti di gara. Poi la Signora cala e gli inglesi ne approfittano con le loro stelle, che rimontano i bianconeri

La Juventus non va oltre il pari con il Tottenham : niente drammi per Allegri che fa un importante annuncio! : Paraggio amaro per la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Un 2-2 che sorride agli ‘Spurs’ visto che i goal in trasferta nella massima competizione europe valgono doppio. Non è bastata la doppietta di Higuain, ora i bianconeri dovranno vincere a Londra il prossimo 7 marzo. Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Massimiliano Allegri ha analizzato così la ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Champions - Juve 2-2 con il Tottenham : si illude con doppietta di Higuain - ma poi gli inglesi pareggiano : Champions, Juve 2-2 con il Tottenham: si illude con doppietta di Higuain, ma poi gli inglesi pareggiano I bianconeri si complicano la vita in vista del ritorno: avanti di due gol con la doppietta del Pipita che poi sbaglia un rigore. Kane ed Eriksen firmano il pari. Continua a leggere L'articolo Champions, Juve 2-2 con il Tottenham: si illude con doppietta di Higuain, ma poi gli inglesi pareggiano sembra essere il primo su NewsGo.