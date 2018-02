Tossisce e le scoppia un' arteria | 58enne salvata in extremis

ilgiornale

(Di domenica 18 febbraio 2018) Morire per un colpo di tosse. È quello che poteva accadere a una donna valtellinese di 58 anni a cui - come racconta il Giornale di Sondrio - èta improvvisamente l'tiroidea. Un caso straordinario che conta in letteratura "solo 15 casi al mondo" dal 1930 a oggi, come racconta il primario del reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), dove la donna è stata. "Si tratta di situazioni molto rare e, nella fattispecie che ha colpito la nostra paziente, ha prodotto un grosso ematoma, localizzato tra la vertebra cervicale, la trachea e l'esofago, posizione che minacciava di toglierle del tutto il fiato", ha aggiunto. La donna era arrivata con problemi respiratori al pronto soccorso di Sondrio con problemi respiratori. I medici hanno immediatamente capito che un banale colpo di tosse aveva ...