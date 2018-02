Toro-Juve | tre arresti e 5 denunciati per violenze È il bilancio del derby

Alex Sandro colora di bianconero la Mole : Toro-Juve 0-1. Infortunio Higuain : Il derby viene deciso dalla rete del brasiliano, propiziata dall'assist di Bernardeschi. Bianconeri sempre in controllo, nonostante l'Infortunio di Higuain

La Juventus vince l'ennesimo derby della Mole : Alex Sandro castiga il Toro : La Juventus di Massimiliano Allegri si dimostra come semrpe un rullo compressore in campionato. I bianconeri hanno vinto per 1-0 il derby contro il Torino di Walter Mazzarri frutto della rete del brasiliano Alex Sandro, su assist di Bernardeschi entrato dopo 14' minuti al posto dell'infortunato Higuain. La partita è stata molto tirata ma con poche occasioni da rete, con i bianconeri che hanno fatto valere la maggiore esperienza e ...

Toro-Juve : Higuain ko - lascia dopo 15' : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Gonzalo Higuain ha abbandonato il derby al 15' del primo tempo per infortunio. ì'attaccante argentino si era infortunato in uno scontro di gioco con Sirigu al 4', riportando un ...

Non solo Gallo-Pipita Tra Toro e Juve è derby alla livornese : Torino - Non è più il tempo del derby da interpretare come una «sfida tra il popolo e il padrone». Ci aveva provato Mihajlovic alla vigilia del match di andata ricevendone in cambio un pugno di mosche (4-0 per la Juventus), mentre Mazzarri vuole normalizzare il tutto: «La troppa foga non va bene. La cattiveria agonistica deve essere sempre incanalata nelle regole del calcio: in settimana ne ho parlato con ...

Toro-Juve - fame da derby : Rispetto ai due derby stagionali vinti dalla Juventus, in campionato e in coppa, questo terzo incontro ravvicinato si annuncia più equilibrato. O forse, per meglio dire, meno squilibrato. Il che significa che favorita rimane la Juve, perché la superiorità tecnica non è in discussione: ma i margini di speranza per il Toro di provare a colmare il gap...

Toro-Juve - derby al veleno : Polemiche e tensione alla fine del derby Primavera tra Torino e Juventus allo Stadio Filadelfia, preludio alla stracittadina di serie A in programma domani. Dopo il gol all'ultimo minuto di Jakupovic ...

Toro-Juve - derby baby al veleno : TORINO, 17 FEB - Polemiche e tensione alla fine del derby Primavera tra Torino e Juventus allo Stadio Filadelfia, preludio alla stracittadina di serie A in programma domani. Dopo il gol all'ultimo ...

Calcio Primavera - la Juventus batte 1-0 il Toro. Tensione e polemiche prima e dopo l'esultanza : Un derby di Torino si è già giocato, e non è stato un bell'antipasto. Non tanto per i contenuti tecnici, quanto per la Tensione che si è respirata, soprattutto nel finale. dopo 25 anni, il Filadelfia ...

Serie A Toro-Juve - derby tra difese bunker : l'Under paga 1 - 70 : TORINO - Sotto la mole si respira già aria di derby. La sfida tra granata e bianconeri sarà il piatto forte della 25esima giornata di Serie A, da gustare rigorosamente la domenica a pranzo. Le due ...

Fantacalcio - Juventus : Pjanic è pronto a prendere il Toro per le corna : Giù il cappello per Miralem Pjanic. Forse neppure i tifosi della Juventus si sono accorti della stagione che sta giocando il loro centrocampista di riferimento. I fantatecnici che hanno puntato su di ...