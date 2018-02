Torino | Mazzarri fa discutere | “noi meglio della Juventus”

Torino - Mazzarri : 'Meglio se Higuain non si fosse fatto male' : Dopo la sconfitta del suo Torino nel derby contro la Juve, Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport : ' Per come l'avevamo preparata, forse era meglio che nessuno si facesse male. Ho visto una grande gara da parte nostra, dispiace per i tifosi, ma ho capito che possiamo fare un grande ...

Mazzarri : 'Dispiace - ma ho visto un gran Torino. Europa? Non ci penso' : Iago Falque: "Non abbiamo sbagliato atteggiamento" L'analisi di Iago Falque su Sky Sport: "Volevamo essere solidi, anche loro hanno messo un paio di raddoppi all'esterno. Dopo il gol hanno ...

Torino - Mazzarri : "Siamo in crescita. Dispiace per i tifosi ma devono aver fiducia in noi" : Prima sconfitta da quando siede sulla panchina del Torino e primo gol subito in casa. Una rete pesante, capace di regalare il derby alla Juventus. È un Walter Mazzarri comunque fiducioso quello che si ...

Torino pessimo nel derby della Mole : Mazzarri se l’è fatta addosso! : Il Torino ha perso il derby della Mole per 1-0 contro la Juventus, ma al di là del risultato va analizzata la prestazione della squadra di Mazzarri, una prestazione insufficiente. A pesare sulla pessima prova granata anche le scelte del tecnico che ha in un certo senso sconfessato quanto visto nelle ultime giornate, Mazzarri ha avuto paura. Il Torino ci aveva abituati a proporre gioco, oggi la formazione iniziale parlava chiaro, Mazzarri ha ...

Torino - Cairo svela il futuro di Belotti : indicazioni anche su Mazzarri : Si gioca il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus che si affrontano in un derby importantissimo. Prima del match ecco le indicazioni da parte del presidente Cairo ai microfoni di Premium Sport: “È una partita speciale, dobbiamo riuscire a contenere l’emotività legata al derby e giocare questa partita come se fosse una gara normale. Non è facile, chi ci riesce può fare buoni ...

Torino-Juve - Mazzarri può fermare Allegri : la ‘mossa’ che può essere vincente : Si sta giocando la 25^ giornata del campionato di Serie A ma il clou della giornata sarà nel lunch match della domenica, gara che promette grande spettacolo, in campo Torino e Juve, un derby che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha permesso ai granata di svoltare, l’ex Napoli è ancora imbattuto sta recuperando posizioni in classifica ed adesso ha intenzione di fermare i bianconeri. La ...

Torino - Mazzarri : “Con la Juve partita speciale - dovremo essere perfetti” : Torino, Mazzarri: “Con la Juve partita speciale, dovremo essere perfetti” Torino, Mazzarri: “Con la Juve partita speciale, dovremo essere perfetti” Continua a leggere L'articolo Torino, Mazzarri: “Con la Juve partita speciale, dovremo essere perfetti” sembra essere il primo su NewsGo.

Torino-Juventus - Mazzarri : “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri : “Buffon riposa. Il Torino non ha…” : Torino-Juventus, Mazzarri: “Possiamo metterli in difficoltà”. Allegri: “Buffon riposa. Il Torino non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Juventus- Vigilia da derby in città. Torino si prepara al derby della Mole. Mazzarri e Allegri hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match. Mazzarri: “NON ...

Torino - Mazzarri : 'Il derby è una partita speciale - dovremo essere perfetti' : 'Nelle ultime dieci partite ha fatto 9 vittorie e un pareggio, ha subito un solo gol e questo la dice lunga sulle difficoltà che andremo a incontrare. Sono abituati a non mollare mai e a fare ...

Torino - Mazzarri : "Derby con la Juve è speciale - dovremo essere perfetti" : Il tecnico granata alla vigilia della sfida coi bianconeri: "dovremo trasformare le emozioni in energie positive. Per Allegri stima e rispetto"

Torino - Mazzarri : "Derby? Non si parla d'altro. E con questo Iago Falque..." : Walter Mazzarri studia come intrappolare la Juventus e preferisce un atteggiamento ancora più prudente del solito in conferenza stampa. Tra i tecnici di Serie A che hanno affrontato i bianconeri ...

Torino-Juventus - la conferenza di Walter Mazzarri LIVE : Che differenza c'è nella preparazione ad una partita contro la Juve? "Non mi interessano i risultati degli ultimi derby, per me il Torino è la squadra più forte del mondo e io ho il dovere di ...

Torino - parla N’Koulou : “Squadra migliorata con Mazzarri? Vi spiego le differenze con Mihajlovic”. E sul futuro… : Nicolas N’Koulou sta collezionando prestazioni ottime con la maglia del Torino tanto da finire già nei radar di diversi club. Il difensore camerunese è concentrato solo sui granata e sul prossimo impegno che vedrà il Toro sfidare la Juventus nel derby della Mole: “Siamo agguerriti, e ora li conosciamo meglio. Higuain e Pjanic sono da temere, ma anche noi abbiamo le nostre carte. Belotti? Non mi sta stupendo, già lo avevo studiato, vista la ...

Torino - tutto pronto per il derby : Mazzarri ha ancora un dubbio - le novità di formazione! : Sale l’ansia a Torino per il derby della Mole. Mazzarri spera che si trasformi in adrenalina, in tensione positiva e non blocchi le gambe dei suoi uomini che sembrano carichissimi per l’evento. Quest’anno il derby vale molto per entrambe in chiave classifica. Se la Juve infatti rischia di veder scappare il Napoli, il Torino dal canto suo vuole continuare a cullare il sogno Europa League. In chiave formazione aleggia ancora ...