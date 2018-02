Torino-Juventus | Camoranesi allo stadio tra i tifosi granata

Torino-Juventus - possibile prova tv per il pugno di Chiellini a Belotti : i dettagli [VIDEO] : Il derby della Mole Torino-Juventus è terminato con la vittoria dei bianconeri che si sono aggiudicati la stracittadina grazie ad un goal di Alex Sandro, schierato per l’occasione da esterno offensivo per l’emergenza nel reparto avanzato. Nelle ultime ore però sta facendo discutere l’intervento di Chiellini su Belotti. Il difensore juventino ha rifilato un colpo in faccia al collega granata e su questo c’è poco da ...

Torino-Juventus - Chiellini fa discutere : “pugno a Belotti da espulsione” [VIDEO] : Torino-Juventus è terminata con la vittoria bianconera in “trasferta”, ma la gara ha lasciato qualche strascico anche in questa serata. Innanzi tutto pessime le notizie legate ad arresti e scontri tra tifoserie, ma tornando al calcio giocato, sta facendo molto discutere l’intervento di Chiellini su Belotti. Il difensore della Nazionale ha rifilato un colpo in faccia al collega granata e su questo c’è poco da discutere, ...

Pagelle / Torino-Juventus (0-1) : Fantacalcio - i voti. Che successo per Allegri! (Serie A 25^ giornata) : Pagelle Torino-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita della 25^ giornata di Serie A. Chi saranno i migliori e i peggiori in campo al Derby della Mole?

Shock Torino-Juventus - scontri nel derby : ecco il bilancio tra arresti e denunciati : scontri Torino-Juventus – Il lunch match della 25^ giornata del campionato di Serie A ha regalato il successo della Juventus contro il Torino, vittoria grazie ad una rete di Alex Sandro su super giocata di Bernardeschi. Arrivano anche brutte notizie, in particolare tre ultras (due granata ed uno bianconero) sono stati arrestati tra ieri ed oggi dalla Polizia, altri denuniciati. Nella notte due tifosi del Torino sono stati arrestati per ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Torino-Juventus - le pagelle : Alex Sandro decisivo - Douglas Costa in ombra : Szczesny 6 Una sola parata vera su Iago Falque, controlla una conclusione di Obi e un colpo di testa di De Silvestri De Sciglio 6,5 Nessuna incertezza sulla fascia, chiusure e ripartenze senza sosta, ...

Napoli - missione per Torino-Juventus : nel mirino difensore che piace a molti : Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia ormai conclusa da qualche settimana, e tutte le forze siano concentrate sul campionato nel tentativo di vincere lo scudetto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attento a come poter rinforzare la rosa per il futuro. Proprio per questo motivo, in vista della sfida tra Torino e Juventus, degli uomini di mercato dei partenopei saranno presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per ...

Torino - Mazzarri fa discutere : “noi meglio della Juventus” : Si è disputato il derby valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, successo della Juventus contro il Torino grazie ad una rete di Alex Sandro. Nel frattempo fanno discutere alcune dichiarazioni davanti ai microfoni del tecnico Walter Mazzarri: “Contro i bianconeri si gioca sempre una partita speciale. Peccato per il risultato ma, analizzando il match con attenzione, posso affermare che continuiamo il nostro processo di crescita. ...

Juventus-Torino 1-0 - Alex Sandro decide il derby : granata - resa con onore : Il derby della Mole è ancora della Juventus, il terzo in questa stagione compreso quello di di Coppa Italia. Ai bianconeri basta un gol di Alex Sandro nel primo tempo per avere ragione di un Toro ...

Torino-Juventus 0-1 : Higuain subito ko - Sandro decide il derby : TORINO - La Juventus vince 1-0 il derby all'Olimpico Grande Torino contro i granata grazie ad una rete di Alex Sandro e si riporta in testa alla classifica con 65 punti, in attesa della gara del ...