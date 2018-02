Tina Cipollari cambia ruolo a Uomini e Donne

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari : "Giorgio? Deve farsi i fatti suoi" : La dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, si rivela a Verissimo, e comincia così: "Vivo le emozioni in tempo reale, quando si presentano" e poi passa subito al dunque: "Giorgio...

Tina Cipollari sul trono di Maria De Filippi? La verità : Tina Cipollari, famosissimo personaggio di Canale 5, reso noto al pubblico grazie al programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, torna a far parlare di sé. L'esuberante opinionista del programma cult dei pomeriggi Mediaset si è sempre contraddistinta per il suo caratterino e per le accesissime discussioni che l'hanno vista protagonista in tutti questi anni contro tutte quelle persone che non le andavano molto a genio. Una ...

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari a Verissimo : “Sapete che vi dico?”. E la rivelazione su Giorgio Manetti gela il pubblico di Silvia Toffanin : Gemma Galgani sembra proprio non riuscire a dimenticare Giorgio Manetti. Recentemente i fan della coppia si erano illusi circa un loro ritorno di fiamma, complice un’ultima cena che aveva fatto intravedere, per qualche istante, una nuova chance per la Galgani di fare nuovamente breccia nel cuore del ‘gabbiano’. La dama di Uomini e Donne è stata ospite a Verissimo e qui ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo. ...

Tina Cipollari sul Trono - come nel 2001 : la separazione con Chicco : Nelle ultime ore circola ovunque sul web l'indiscrezione secondo la quale la nota opinionista televisiva di Canale 5, Tina Cipollari, coprirà il ruolo di tronista al dating-show Uomini e Donne di Maria De Filippi, ruolo che già ricoprì agli albori del successo suo e del programma. Tina torna al Trono: è ufficiale, ecco le ultime indiscrezioni sulla news del momento Una delle indiscrezioni più battute dai principali siti di gossip nostrani, nelle ...

Verissimo - Gemma Galgani a Tina Cipollari : ‘Fatti i fatti tuoi’ : “Tina non mi sopporta, non mi può vedere, qualsiasi cosa io faccia la infastidisce, ma non siamo mai arrivati alle mani. Se dovessi dirle qualcosa le direi di farsi i fatti suoi, una volta per tutte, di lasciarmi in pace, di lasciare che io viva le mie storie” è una Gemma Galgani dolce ma determinata quella che a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin parla del suo rinato amore per Giorgio e del difficile rapporto con Tina ...

Da opinionista a tronista - Tina Cipollari a caccia di corteggiatori a Uomini e Donne : ROMA – Dopo anni di meritato servizio da opinionista, Tina Cipollari cambia ruolo a Uomini e Donne. L'ex protagonista di Pechino Express diventa tronista nelle puntate "over". Tina ha detto la parola fine alla storia con il marito Chicco Nalli da qualche mese. Una fine che l'ormai ex coppia ha […] L'articolo Da opinionista a tronista, Tina Cipollari a caccia di corteggiatori a Uomini e ...

Chicco Nalli : “Sono single - il matrimonio con Tina Cipollari è finito con tanto rispetto” : Chiedo cortesemente di evitare messaggi non carini …il mio matrimonio è finito in modo decoroso e con tanto rispetto .GRAZIE KIKO’Nalli A post shared by KIKO’ Nalli (@kiko_Nalli_canale5) on Feb 16, 2018 at 12:24pm PST Chicco “Kikò” Nalli ufficializza sui social di essere tornato “single” mentre la ex moglie Tina Cipollari tornerà a essere “corteggiata” […] L'articolo Chicco Nalli: “Sono ...

Tina Cipollari "tronista" a Uomini e Donne come nel 2001 : ecco i video cult del passato : Tina Cipollari "tronista" a Uomini e Donne? L'opinionista tornerà a essere corteggiata come già accaduto in passato nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. ecco l'evoluzione del suo ruolo nel corso degli anni e i video cult. Tina Cipollari corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2001 Tina si presenta nel 2001 nella trasmissione. […] L'articolo Tina Cipollari "tronista" a Uomini e Donne come ...

Chicco Nalli - la verità dietro l'addio a Tina Cipollari : "E' giusto che il pubblico sappia" : Chicco Nalli rompe il silenzio. Dopo mesi di rumors, l'hairstylist conferma la fine del matrimonio con Tina Cipollari...

"Non puoi farlo!". Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il 'fattaccio' avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall'atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c'è voluto l'intervento di Maria De Filippi per 'frenare' Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d'accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...