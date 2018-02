Tiberio Timperi prende in giro Federica Panicucci Video | Ora se uno si allarga

Tiberio Timperi condannato per diffamazione (della ex moglie) : Aveva raccontato di essere un «padre negato», che non poteva vedere liberamente il figlio, «manipolato da una madre malevola». Nel 2010 Tiberio Timperi si era sfogato parlando con alcuni settimanali, dicendo che la ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga, ostacolava il suo rapporto con il figlio. Così la donna aveva sporto denuncia per diffamazione. E ora il tribunale monocratico di Roma le ha dato ragione, condannando il conduttore televisivo ...

Tiberio Timperi - arriva la condanna per diffamazione : ecco cosa dichiarò sul conto dell'ex moglie : Tiberio Timperi , arriva la condanna per diffamazione: ecco cosa dichiarò sul conto dell'ex moglie. Tiberio Timperi è stato condannato per aver diffamato l'ex moglie. Il fatto incriminato risale al ...

Tiberio Timperi condannato : Il tribunale monocratico di Roma ha condannato il giornalista Tiberio Timperi al pagamento di una ammenda di 1.500 euro per diffamazione. A sporgere denuncia era stata l'ex moglie Orsola Adele ...

Tiberio Timperi condannato per diffamazione. Diceva che la moglie non gli faceva vedere il figlio : Nel corso di alcune interviste aveva dichiarato che la ex moglie gli impediva di vedere il figlio, "ostacolando" il loro rapporto. Dichiarazioni che hanno portato Orsola Adele Gazzaniga a sporgere denuncia per diffamazione nei confronti del giornalista Tiberio Timperi. Oggi il tribunale monocratico di Roma lo ha condannato al pagamento di una ammenda di 1.500 euro e al risarcimento da liquidare in separata sede.I fatti risalgono al 2010 quando ...

Tiberio Timperi/ Condannato per aver diffamato l'ex moglie : il risarcimento è da quantificare : Tiberio Timperi Condannato per aver diffamato l'ex moglie: il risarcimento è da quantificare, intanto gli è stata inflitta un'ammenda di 1500 euro. Le ultime notizie sul conduttore(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:56:00 GMT)

Tiberio TIMPERI/ I guai con la giustizia finalmente saranno appianati? (S’è fatta notte) : TIBERIO TIMPERI ospite a S’è fatta notte. Nel talk il conduttore Rai si racconterà in una lunga intervista in cui parlerà dei suoi guai con la giustizia per la separazione dall’ex moglie.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Tiberio Timperi accusa la moglie : 'Non mi fa vedere mio figlio' - ora rischia la condanna : Tiberio Timperi rischia la condanna a causa delle dichiarazioni sulla sua ex moglie. Orsola Gazzaniga ha deciso di denunciarlo dopo la pubblicazione da parte del conduttore televisivo di una lettere ...