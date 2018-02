THE POST Il film sul coraggio e la libertà che punta all' Oscar

Recensione : “THE Post” Steven Spielberg - Meryl Streep e Tom Hanks risvegliano la coscienza americana : La diciottesima nominations agli Oscar per Steven Spielberg arriva con “The Post”, un film che narra di un tremendo inganno, di un gruppo di personalità brillanti e determinate, ma, soprattutto, di una delle donne più coraggiose d’America, tramite un realismo e un’enfasi coinvolgenti e toccanti in modo intimamente profondo. A donare un tocco di sacralità e prestigio alle basi già ottime della pellicola, vi sono le impeccabili e sempre eccellenti ...

Perché nella scienza - come per THE POST – bisogna scegliere da che parte stare : Le donne coraggiose nel film The Post sono un suo filo conduttore che lega: 1) una donna ormai vedova - Maryl Streep – quando alla fine prende la sua decisione verso la libertà di stampa del giornale ereditato da padre e marito deceduti; 2) il volto complice della sua giovane cameriera quando chiude le porte della stanza padronale della casa dell'editrice, dove devono essere prese importanti decisioni, se pubblicare o meno il ...

Il remake di Shadow of THE Colossus vende il 73% in più dell'originale ed è al primo posto nella classifica UK : Il fatto che Shadow of the Colossus (avete letto la nostra guida) sia un capolavoro è un fatto appurato e impossibile da negare. L'accoglienza riservata al remake pubblicato su PS4 non può, tuttavia, non stupire per due dati indubbiamente curiosi: i voti e le vendite.Avevamo già sottolineato come il lavoro di Bluepoint Games avesse ottenuto delle valutazioni superiori al gioco originale e ora ci troviamo di fronte a un altro confronto che premia ...

Candidata mussulmana allo show 'THE Voice' si ritira per post 'complottisti' Video : Agli Internauti non sfugge nulla ovvero attenzione a ciò che si scrive! Una concorrente francese del tissimo show televisivo di Tf1, The Voice [Video], decide di ritirarsi dopo la pubblicazione sarebbe meglio dire la -riesumazione- di alcuni post sospetti sulla sua pagina Facebook, dopo i terribili attentati di Nizza e Saint-Etienne-du-Rouvray. Si tratta della giovane #Mennel Ibtissem, di 22 anni, mussulmana, di padre turco-siriano, che ...

THE POST di Steven Spielberg (2017) : Steven Spielberg. Tom Hanks. Meryl Streep. Insieme. Cosa volere di più? Le aspettative attorno a The POST, oltre che per il tema scottante toccato dal regista statunitense, giravano anche attorno alla prima collaborazione tra tre icone del cinema, che mai prima d’ora avevano avuto modo di stare sullo stesso set. E visto il risultato finale, come prevedibile, si può dire sia un vero peccato che tutto sia avvenuto solamente ora. È il 1971, ...

CaTHErine Lacey - un posto per gli insicuri : Si intitola Le risposte, il secondo romanzo della trentaduenne americana Catherine Lacey, ma e` pieno di domande. «Qual era l’assetto, quali erano le regole del mondo, di un corpo? E perche´ aspettavo ancora delle risposte pur sapendo che non sarebbero arrivate?»: a parlare e` Mary, la protagonista di questa storia ambientata in una NewYork non-luogo dei giorni nostri. Tutto inizia quando il suo corpo comincia a parlare o, meglio, a urlare: ...

Favino rapito dai THE Jackal - adesso chi condurrà il Festival di Sanremo al suo posto? : Divertente video dei The Jackal che hanno inscenato il rapimento con sostituzione di Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018. adesso aspettiamo il nuovo episodio.

THE Voice Francia : polemica per i post sull'attentato di Nizza della concorrente musulmana Mennel Ibtissem : Non sono bastate una splendida voce e un messaggio di pace per mettere a tacere le accuse rivolte a Mennel Ibtissem, concorrente di origini arabe.

Cile : indice "THE Economist" - democrazia al terzo posto in America Latina : ... processi elettorali e pluralismo, libertà civili, funzionamento del governo, partecipazione politica e cultura politica. Con un punteggio di 7,84 su 10, il Cile, che figura inoltre al 26mo posto nel ...

Box office - vince 'THE Post' ma vanno forte anche i film italiani : Al box office stravince il magnifico film di Spielberg 'The Post', primo in classifica con 2.313.899 euro. Ma nell'ultimo week end sono andati bene anche diversi film italiani come 'Sono tornato' , ...

Il poster di THE Walking Dead 8 la notte del Super Bowl 2018 : #TeamNegan Vs #TeamRick : Non c'è stato un trailer da mozzare il fiato nella notte del Super Bowl 2018 ma il poster di The Walking Dead 8 è stato sicuramente altrettanto eloquente. Mancano ormai pochi giorni al ritorno della serie sia negli Usa che in Italia, su Fox di Sky, e questo significa non solo che il pubblico si ritroverà ad affrontare uno degli episodi più forti e sconvolgenti di sempre (secondo Greg Nicotero) ma anche la morte di Carl, lo struggente addio a ...

THE POST - Spielberg ci ricorda quant’è bello lavorare per un fine superiore : Siamo nel 1971, Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post e non per scelta, ma a causa della scomparsa del marito. In una società intrinsecamente maschilista, la Graham porta avanti le sue battaglie, tra famiglia e lavoro, tra passione e giornalismo puro. Sì, perché è la proprietaria del Post, colei che dovrebbe restar fuori dalle scelte editoriali, ma la decisione più importante spetterà proprio a lei. A farle da ...