TG Olimpico | edizione pomeridiana domenica 18 febbraio

Pippi Calzelunghe e la maledizione di Norovirus. Diario Olimpico del 17 febbraio : Per la cronaca, il c.t. è Kim Min Jung, che tutti chiamano M. Kim. Sveglia Gigante Riuscirà Marcel Hirscher ad aggiudicarsi l'oro olimpico del Gigante? La risposta all'alba. 'Il cannibale' austriaco, ...

Pippi Calzelunghe e la maledizione di Norovirus. Diario Olimpico del 17 febbraio : Tu chiamale se vuoi emozioni. Tante, diverse, uniche, come solo lo sport e ancor più un’Olimpiade, con la sua cadenza quadriennale, sa creare, vivere, regalare. PyeongChang le riassume in un giorno solo: dalla sorpresa all’estasi, dalla redenzione alla delusione, dalla speranza alla disperazione, alla rabbia, alla gioia. Chi pensava che i Giochi invernali fossero davvero freddi? Anche la temperatura in Corea è salita, ...

TG Olimpico - edizione serale 16 febbraio : le speranze di domani. Il superG femminile nello sci alpino - ultima chiamata per le donne del biathlon nell'individuale : TG olimpico, edizione DELLE ORE 19.00 DEL 16 febbraio

TG Olimpico - edizione pomeridiana (16 febbraio). L'oro di Michela Moioli e tutti i podi di giornata : IL TG Olimpico (edizione pomeridiana 16 FEBBRAIO)

TG Olimpico - edizione serale 15 febbraio : si sogna con Michela Moioli nello snowboardcross e si spera nel superG maschile : TG olimpico – edizione serale 15 febbraio

TG Olimpico - edizione pomeridiana 15 febbraio : meravigliosa Federica Brignone - sorpresa Nicola Tumolero. Altre due medaglie per l'Italia! : IL TG Olimpico, edizione DELLE 15.00: CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione serale 14 febbraio : domani giornata fondamentale per l'Italia. Snowboard - biathlon e sci alpino : si sogna! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione pomeridiana 14 febbraio : il maltempo sposta sci alpino e biathlon - 4 Campioni Olimpici tornano a vincere! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione serale 13 febbraio : le emozioni delle medaglie di Fontana e Pellegrino e il programma di domani : TG olimpico, edizione delle 21 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione pomeridiana 13 febbraio : Arianna Fontana ci regala l'oro - Federico Pellegrino d'argento. Italia da urlo! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione serale 12 febbraio : riviviamo le emozioni di questa giornata di gare : TG olimpico, edizione DELLE 21

TG Olimpico - edizione serale 11 febbraio : tutte le emozioni della giornata che ha regalato la prima medaglia all'Italia : IL TG olimpico, edizione DELLE 20.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione pomeridiana 11 febbraio : strepitoso bronzo di Dominik Windisch - prima medaglia per l'Italia! Che beffa per Dominik Fischnaller : IL TG olimpico, edizione DELLE 16.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018

TG Olimpico - edizione serale 10 febbraio : le ambizioni di domani. Si punta su discesa libera e pattinaggio di velocità : IL TG olimpico, edizione DELLE 20.00 CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG 2018