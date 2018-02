Test MotoGp 2018 Buriram Streaming video e diretta tv | classifica e tempi 3^ giornata

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Valentino Rossi - giornata decisiva per i problemi Yamaha. Marquez e Dovizioso a caccia del tempo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...

MotoGp - Test Buriram : Marquez per i 25 anni si 'regala' il record della pista - attardato Rossi : Undicesimo tempo per la Suzuki di Andrea Iannone, mentre è diciottesimo nella lista dei tempi Franco Morbidelli: il campione del mondo Moto2 ha proseguito il lavoro di apprendistato, per migliorare ...

MotoGp - Test Thailandia - Iannone soddisfatto a metà : 'la Suzuki ha lavorato bene in inverno - ecco cosa mi ha deluso un po'' : Marc Marquez può festeggiare col sorriso i suoi 25 anni grazie al miglior tempo di giornata: alle spalle del campione del mondo in carica il suo compagno di squadra Dani Pedrosa, e Jack Miller. ...

MotoGP - Test IRTA Thailandia Day 2 : Marquez - 'Grande lavoro del box - la moto mi piace' : Il team del campione del mondo in carica ha deciso di 'regalargli' un video di auguri: Foto: Alex Farinelli

MotoGP - Test in Thailandia day-2 : Marquez è il più veloce - 2° Pedrosa - 3° Miller - 9° Dovizioso : 11:40 - Marquez è il più velone nel day-2 Marc Marquez si fa un bel regalo nel giorno del suo 25esimo compleanno. Il campione del mondo fissa il miglior tempo e il miglior passo nella seconda giornata di test in Thailandia. Dietro di lui c'è il compagno di team Pedrosa, staccato di +0.158. Ottimo terzo tempo per Miller , +0.216, ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : Marc Marquez impressiona assieme alla Honda - la Ducati risponde presente - preoccupa Rossi - per niente a suo agio con la Yamaha : Si è chiusa anche la seconda giornata dei Test pre-stagionali della MotoGP di Buriram in Thailandia e, come visto ieri, sono Honda e Ducati ad essere partite con il piede giusto in questo primo scorcio di stagione 2018. Su tutti, ancora una volta, il campione del mondo in carica, Marc Marquez (Honda) che in questo sabato ha letteralmente spaventato i rivali. Miglior tempo assoluto in 1:29.969 (e 97 giri completati), sbriciolato il record di ieri ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : domenica 18 febbraio. Programma - orari e tv. Come seguirli su OA Sport in Diretta Live : Terza giornata di Test 2018 della classe MotoGP in Programma sul circuito thailandese di Buriram. Sul nuovo tracciato orientale Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno dato il via al loro personale confronto a suon di giri veloci mettendo in mostra velocità e consistenza in sella alla Ducati ed alla Honda.In difficoltà Valentino Rossi che non può ritenersi soddisfatto dopo le prime due giornate mentre Jorge Lorenzo, furibondo al termine del primo

MotoGP - i Test in diretta LIVE dalla Thailandia : 07:37 - Suzuki, il confronto Ecco il confronto tra il vecchio e il nuovo frontale della Suzuki Il vecchio frontale Suzuki Il nuovo frontale Suzuki 07:30 - La nuova carena Suzuki La Suzuki ha fatto ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA - sabato 17 febbraio - : Pedrosa sorprende tutti! Marquez secondo - Dovizioso quarto - Rossi in ... : 04.25 Marquez scatenato! Il Campione del Mondo stampa un vertiginoso 1:

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (sabato 17 febbraio) : Valentino Rossi deve risolvere i problemi della Yamaha. Dovizioso sfida Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata (sabato 17 febbraio) dei Test 2018 di MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Un day-2 importante per Valentino Rossi, costretto a risolvere le problematiche di natura elettronica con la sua M1. Il male atavico di cui è afflitta la moto nipponica sembrerebbe proprio quello, facendo delle valutazioni nel confronto in pista con Honda e Ducati.