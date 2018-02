Terrore per la squadra di calcetto - il pulmino si ribalta in autostrada. Sette ragazzi feriti : 'Tre sono gravi' : Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull' A14 . A bordo di un pulmino viaggiava la giovane squadra di calcetto CUS ...

Terrore per la squadra di calcetto - il pulmino si ribalta in autostrada. Sette ragazzi feriti : "Tre sono gravi" : Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull'A14. A bordo di un pulmino viaggiava la giovane...

Terrore al supermercato : commessi e clienti ostaggio di banditi armati di pistole Il coraggio del finanziere : di Marco De Risi Due uomini armati di pistole hanno fatto irruzione nella sera di venerdì nel supermercato di via Casilina 1585, a Torre Gaia. La coppia armata ha preso in ostaggio i clienti ed i ...

Terremoto in Messico di 7.2 - Terrore a Oaxaca. "Danni - ma per adesso nessuna vittima". Replica di 5.8 : Un Terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest del Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, con epicentro a circa 30 km da San...

Terremoto in Messico di 7.2 - Terrore a Oaxaca. "Danni - ma per adesso nessuna vitttima". Replica di 5.8 : Un Terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest del Messico alle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La scossa, con epicentro a circa 30 km da San...

Violenza su un'undicenne paralizzata dal Terrore - per la Francia non è stupro : La notizia che riportiamo è stata resa nota attualmente anche se i fatti risalgono a circa un anno fa e sono avvenuti in Francia. Il caso di cronaca è di estrema gravità perché coinvolge una bambina di undici anni che ha subito Violenza sessuale da parte di un uomo adulto.I fatti: all'interno di un parco a Pontoise, comune sito nella Val D'Oise un uomo di ventotto anni, nell'aprile dell'anno passato, incontra una ragazzina di undici anni e ...

Sparatoria in una scuola superiore : "Tre morti e almeno 50 feriti". Caccia all'uomo e Terrore in Florida : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Sparatoria in una scuola superiore : "Almeno 20 feriti". Terrore in Florida - caccia all'uomo in corso : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida, la Marjory Stoneman Douglas High School. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera...

Sparatoria in una scuola superiore : "Almeno 20 feriti". Terrore in Florida : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera massiccia - stando alle immagini diffuse dalla Cnn...

Sparatoria in una scuola superiore : "Almeno 20 feriti". Terrore in Florida : Una Sparatoria ha avuto luogo in una scuola superiore di Parkland, in Florida. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e soccorsi in maniera massiccia - stando alle immagini diffuse dalla Cnn...

“Grasse zampe di porco”. Lisa ha 49 anni è una promoter ed è single. Ha il Terrore che nessun uomo si innamori mai di lei per via del suo corpo abbondante e suoi piedi “particolari”. Quando li vedrete - non giudicate e sappiate che quello è un problema serissimo : Lisa Muckle ha 49 anni, vive a Redditch, Worcestershire, e ha provato qualunque cosa per dimagrire. Dieta, esercizio fisico, trattamenti in istituto: nulla è servito a snellire le sue gambe, i suoi fianchi, il sedere e i piedi. Sì, avete capito bene: i piedi. Per Lisa sono sempre stati un problema i suoi. Gonfi, grassocci e poco femminili, per questo ha provato a snellirli. Ma senza successo: i suoi piedi, invece di dimagrire a fronte di tutti i ...

Olimpiadi invernali 2018 - Momenti di Terrore a PyeongChang nelle qualificazioni di Slopestyle : caduta shock per Hedberg [VIDEO] : Dopo la cerimonia d'apertura di ieri i campioni degli sport invernali hanno già iniziato a sfidarsi per andare a caccia delle prime preziosissime medaglie. Non solo finali, ovviamente, ma anche tante ...

Terrore in autostrada per i lanci di sassi dal cavalcavia : i responsabili hanno 11 e 12 anni : lanciano sassi dal cavalcavia sopra l’autostrada Torino-Aosta e mandano in frantumi il parabrezza di un’auto in transito lungo la corsia in direzione Ivrea. E’ accaduto ieri pomeriggio, tra le 16 e le 17, mercoledì 7 febbraio. ...

“Un colpo di pistola”. Trovata morta la seguitissima star del web. La notizia ha sconvolto tutti e ora il Terrore è costante. Perché qualcuno “osa” ipotizzare il colpevole. Roba che scotta : È successo di nuovo: una seconda star messicana è stata uccisa nel giro di due mesi. Questa volta la vittima è la 36enne Pamela Montenegro del Real, che tutti conoscevano come Nana Pelucas. La donna è stata uccisa con una pistola da due uomini lunedì sera ad Acapulco, è quanto riporta la polizia locale. Secondo quanto riporta la polizia, la donna è stata uccisa all’interno del suo ristorante – Todos los Santos – nella zona di Costa Azul. La ...