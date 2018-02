Terremoto Norcia | scomparso allevatore e agricoltore di Castelluccio | non aveva mai

Terremoto : completata la messa in sicurezza delle mura di Norcia : completata la messa in sicurezza delle antiche mura perimetrali di Norcia, profondamente colpite dal Terremoto del 2016. A confermare all’ANSA la conclusione delle opere e’ l’assessore Giuseppina Perla. “I 13 cantieri impegnati a tamponare le ferite del sisma sulle mura della citta’ – ha detto Perla – hanno concluso i lavori e adesso chi arriva a Norcia non si trova piu’ davanti le macerie, ...

Dai migranti in Sicilia al Terremoto di Norcia : ?così Oxfam “investe” 18 milioni in Italia : Lo scandalo sessuale che ha investito i vertici di Oxfam a Londra rischia di lasciare un segno anche in Italia dove l’organizzazione umanitaria ha sei sedi (Arezzo, Firenze, Milano, Roma, Catania e Milazzo). Gli interventi che realizza nel nostro Paese sono finanziati da donazioni e per il 54% dai fondi pubblici. «Siamo preoccupati per l’onda mediatica sproporzionata che si è messa in moto», dice il direttore di Oxfam Italia, Roberto ...

Terremoto Oggi/ INGV ultime scosse : Perugia - sisma M 2.4 a Norcia (7 febbraio 2018 - 12 : 05) : Terremoto Oggi, 7 febbraio 2018: ultime notizie e dati INGV in tempo reale. sisma di magnitudo 2.4 su scala Richter si è verificato in provincia di Perugia. Lieve scossa anche vicino Palermo(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:05:00 GMT)

Terremoto - la Comunanza agraria di Norcia : “Offesi dall’Ente Parco” : “Le Comunanza agrarie di Norcia, che ricadono nel perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini, si ritengono offese e amareggiate per quanto scritto dall’Ente, a suo dire, ritiene la nostra protesta ‘un’azione strumentale, legata alle imminenti elezioni politiche, con la speranza da parte di alcuni di forzare certe situazioni’. Nessuno di noi ha mai posto ne’ voluto mettere questo argomento al cospetto ...

Terremoto Centro Italia : a Norcia si lavora per i ristoranti : “Stiamo lavorando affinché la delocalizzazione dei ristoranti intorno al Centro storico di Norcia sia completata per l’inizio della mostra mercato del tartufo, il 23 febbraio“: lo ha dichiarato l’assessore comunale ai Lavori pubblici e sviluppo economico Giuliano Boccanera. “Riguardo alla delocalizzazione dei 21 studi professionali, la struttura realizzata per accogliere avvocati, commercialisti, geometri e altre ...

Terremoto Centro Italia : consegnate altre 68 casette a Norcia : altre 68 casette Sae sono state consegnate a Norcia agli sfollati del Terremoto in Centro Italia: si tratta di 40 alloggi della zona industriale C di Norcia, 18 a San Pellegrino e 10 nella frazione di Valcaldara. A Norcia saranno 589 in totale le Sae, al momento ne sono state completate circa 500. Gli amministratori pubblici chiedono di presentare al più presto le domande per la ristrutturazione delle case, in particolare quelle con i danni ...

Terremoto Centro Italia : altre 68 casette a Norcia : Domani, 3 febbraio, verranno consegnate a Norcia altre 68 casette Sae. A partire dalle 10, presso il Centro polivalente “Norcia 4.0” l’amministrazione comunale e rappresentanti della Regione Umbria consegneranno le chiavi alle relative famiglie. La consegna interesserà la zona industriale C di Norcia con 40 casette, la frazione di San Pellegrino con 18 e quella di Valcaldara con 10 alloggi. Sul territorio comunale di Norcia in ...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Umbria - sisma M 2.0 a Norcia (2 febbraio 2018 - ore 13) : Terremoto oggi 2 febbraio 2018, INGV ultime scosse e notizie: Umbria, sisma di magnitudo 2.0 a Norcia, in provincia di Perugia. Dati e aggiornamenti in tempo reale(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:00:00 GMT)

Terremoto - due scosse nella notte al largo di Reggio Calabria. Trema anche Norcia : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte al largo della costa reggina. La prima scossa, di magnitudo 2.3, è stata registrata alle ore 3.20...

Terremoto Centro Italia : torna il mercato in piazza a Norcia : Per la prima volta dopo il Terremoto è tornato in piazza San Benedetto il mercato settimanale di Norcia: circa 25 le bancarelle davanti alla Basilica. Dal giorno 30 ottobre 2016 gli ambulanti erano stati costretti a lasciare il Centro storico, spostandosi in uno spiazzo lungo la strada “Tre Valli Umbre” a circa un chilometro e mezzo dalla città. Il vicesindaco di Norcia si è dichiarato “molto soddisfatto per essere riusciti a ...

Terremoto Centro Italia : la galleria che collega Norcia ad Arquata riapre a fine febbraio : La galleria San Benedetto sulla SS685 “Tre Valli Umbre” che collega Norcia ad Arquata del Tronto, sarà riaperta al traffico a fine febbraio: lo ha reso noto l’Anas in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ai cantieri per il ripristino della viabilità dopo il sisma. La galleria “San Benedetto” era stata chiusa a seguito dei danni causati dalla scossa del 30 ottobre 2016: verrà ...

Terremoto : nuove demolizioni a San Pellegrino di Norcia : A San Pellegrino di Norcia e’ stata ordinata una maxi demolizione che interessera’ una decina di abitazioni lesionate dal Terremoto. Il sindaco Nicola Alemanno ha infatti firmato il via libera a un nuovo e profondo intervento in quella che e’ una delle frazioni piu’ duramente colpite dal sisma. Se non vi saranno opposizioni all’ordinanza, le ruspe entreranno in azione il prossimo 7 febbraio. Terminate le operazioni ...

Terremoto Norcia : Castelluccio vuole uscire dal Parco dei Sibillini - e prepara una fioritura “mai vista” : Associazioni ed enti del borgo hanno promosso una raccolta di firme a Castelluccio di Norcia per uscire dall’Ente Parco dei Monti Sibillini: “L’iniziativa nasce da un sentimento che accomuna tutti coloro che amano questo luogo e si pone l’obiettivo di uscire da questo Parco, che invece di essere una risorsa per il territorio e per la gente che ci vive, e’ un continuo limite“, ha spiegato all’ANSA, Gianni ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Norcia : riaprire la galleria San Benedetto il 23 febbraio : “L’obiettivo e’ riaprire la galleria San Benedetto per il 23 febbraio, in concomitanza con l’avvio della mostra mercato del tartufo che consentirebbe di ripristinare un collegamento importante con le Marche e il ricongiungimento con la Salaria“: lo ha spiegato all’ANSA il sindaco di Norcia. “Si e’ svolto nei giorni scorsi un incontro con Protezione civile nazionale, Anas, Regioni Umbria e Marche, ...