Tennis | WTA Doha 2018 | Petra Kvitova batte in finale Garbine Muguruza e torna tra le top10

Tennis - classifiche Atp e Wta : Federer a Rotterdam per riprendersi il trono del Tennis : Insomma, la strada per diventare il più vecchio numero uno al mondo di sempre non è facile, ma a 36 anni e 6 mesi il fuoriclasse di Basilea sembra più in forma che mai. LE classifiche, FOGNINI NUMERO ...

Tennis - ranking WTA (12 febbraio) : la Fed Cup rende immobile la classifica : Il weekend di Fed Cup rende immobile la classifica WTA: al comando resta la danese Croline Wozniacki, davanti alla romena Simona Halep. Numero uno in palio nel torneo Premier 5 di Doha, ma molto probabilmente il regno della danese continuerà ancora. ranking WTA al 12.02.2018 (Top 10) 1 DEN Caroline Wozniacki 7965 2 ROU Simona Halep 7616 3 UKR Elina Svitolina 5835 4 ESP Garbiñe Muguruza 5690 5 CZE Karolina Pliskova 5445 6 LAT Jelena Ostapenko ...

Tennis - Ranking WTA (5 febbraio) : Caroline Wozniacki sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 italiana : Per la seconda settimana consecutiva la danese Caroline Wozniacki si conferma la n.1 del mondo. La trionfatrice degli Australian Open 2018 è sempre al comando davanti alla rumena Simona Halep, finalista dello Slam di Melbourne, ed all’ucraina Elina Svitolina. Top10 immutata mentre da segnalare, dopo il successo di San Pietroburgo, la risalita della ceca Petra Kvitova (ex n.2 del mondo e vincitrice di due Wimbledon), ora n.21 del mondo. ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci esce di scena negli ottavi di finale. Troppo forte la tedesca Goerges : Niente da fare per Roberta Vinci: l’azzurra è stata eliminata dalla tedesca Julia Goerges (n.12 WTA) con il punteggio di 7-5 6-0 in 1 ora e 17 minuti di partita. La pugliese è costretta a salutare il torneo russo avendo lottato strenuamente per un set contro la quotata avversaria per poi alzare bandiera bianca nel secondo parziale, durato meno di 30′. Nel primo set Roberta è subito messa sotto pressione dalla rivale: due palle break ...

Tennis - WTA San Pietroburgo : Roberta Vinci supera il primo turno. Sconfitta in due set la ceca Martincova : Continua la striscia positiva di Roberta Vinci nel torneo WTA di San Pietroburgo. Dopo aver superato le qualificazioni, la pugliese si è qualificata per il secondo turno dopo aver sconfitto la ceca Tereza Martincova, numero 146 del mondo, in due set con un doppio 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Match dominato dall’azzurra che si è portata subito avanti nel primo set per 4-1 con doppio break di vantaggio. Vinci ha messo in ...

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...

Tennis - Ranking WTA (29 gennaio) : la danese Caroline Wozniacki torna ed essere la numero uno al mondo! Sale Camila Giorgi : Gli Australian Open danno uno scossone alla classifica mondiale del Tennis femminile: in testa al Ranking WTA troviamo, come già detto nei giorni scorsi, la danese Caroline Wozniacki, che torna al vertice esattamente dopo 6 anni: il 29 gennaio 2012 fu il suo ultimo giorno da regina dopo 67 settimane non consecutive di regno, iniziato nell’ottobre 2010. Oggi la danese si riprende la corona, scippandola alla rumena Simona Halep, rimasta al ...

Tennis - WTA Newport Beach 2018 : Francesca Schiavone esce di scena al primo turno. Leonessa ko contro la Schmiedlová : Niente da fare per Francesca Schiavone eliminata al primo turno del WTA di Newport Beach (Stati Uniti) dalla slovacca Anna Karolína Schmiedlová (n.137 del mondo) con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. L’azzurra dopo essersi aggiudicata il primo parziale è stata costretta ad arrendersi al cospetto della rivale. Nel primo set, dopo un avvio non eccellente, l’azzurra riesce ad imprimere al match una velocità a ...

Tennis - le WTA Finals si giocheranno a Shenzhen per dieci anni. Montepremi da 14 milioni di dollari : Le WTA Finals, il Masters di fine anno per il Tennis finale, si disputeranno a Shenzhen (Cina) per i prossimi dieci anni! Ad annunciarlo è stata la stessa associazione che ha stretto un contratto di un decennio con gli organizzatori: dal 2019 al 2018 le migliori otto giocatrici del Pianeta si incroceranno nel monumentale impianto da 12000 posti, in palio un Montepremi complessivo di 14 milioni di dollari. Dal 21 al 28 ottobre 2018, invece, si ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Angelique Kerber inarrestabile - Camila Giorgi ko in due set : L’Italia si ferma in semifinale a Sydney. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini nel torneo maschile, arriva anche quella di Camila Giorni al femminile. L’azzurra è stata battuta da Angelique Kerber, che si è imposta in due set per 6-2 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Camila, che ha avuto le sue occasioni, specialmente nel secondo set, contro una Kerber in grande forma e che sembra ...

Diretta streaming Giorgi-Kerber in semifinale WTA Sidney? Orario e link SuperTennis (12 gennaio) : Grande attesa per la Diretta streaming Giorgi-Kerber di oggi 12 gennaio: a che ora si svolgerà e sarà possibile vederla in chiaro su Supertennis o via altro canale? La sfida è valida per i WTA di Sidney. La nostra Camilla è giunta in semifinale dopo una carrellata di successi e se continuerà a mantenere al massimo la sua concentrazione potrebbe approdare anche alla finale e magari vincere l'importante torneo femminile australiano. L'Orario ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi sfida Angelique Kerber. Programma - orari e tv della semifinale : Camila Giorgi incrocerà la tedesca Angelique Kerber nelle semifinali del torneo WTA di Sydney, che fa da prologo agli Australian Open di Melbourne, in partenza lunedì 15. La sfida sarà la seconda in Programma tra quelle che designeranno le contendenti nell’atto conclusivo. L’atmosfera sarà calda, visto che prima andrà in scena il derby tra le due padrone di casa, Daria Gavrilova ed Ashleigh Barty. La semifinale tra la marchigiana e ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : CAMILA GIORGI SHOW! Annichilita Agnieszka Radwanska : è semifinale! : È grande Italia a Sydney. Dopo Fabio Fognini nel torneo maschile, CAMILA GIORGI si è qualificata per le semifinali del torneo WTA della città australiana. È stato un vero e proprio show quello messo in scena dalla giocatrice marchigiana, che ha letteralmente annichilito la polacca Agnieszka Radwanska, battuta con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una partita solidissima da parte dell’azzurra, sempre in ...