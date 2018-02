Studiare la storia per smontare l' allarme fascismo

ilgiornale

: A 80 anni in Erasmus: da Valencia a Verona per studiare storia - repubblica : A 80 anni in Erasmus: da Valencia a Verona per studiare storia - elio_vito : Non sono stati gli accordi di Dublino ma quelli di Triton sottoscritti dalla sinistra a far giungere da noi tanti… - sabrinascheeks : ma chi me lo fa fare di alzarmi alle SETTE di DOMENICA MATTINA per studiare STORIA -

(Di domenica 18 febbraio 2018) V erso la metà degli anni Sessanta cominciarono ad apparire i primi risultati della ricerca di Renzo De Felice sule sulla biografia di Mussolini. La storiografia imboccò la strada di una analisi realmente storica e fondata sulla ricostruzione di quella stagione politica al di là delle deformazioni della politica e dell’ideologia. Molti risultati degli studi di De Felice – all’inizio guardati con scetticismo o sufficienza – divennero patrimonio della letteratura storiografica più avvertita: la differenza per esempio tra «movimento» e «regime», il riconoscimento dell’esistenza di un diffuso «consenso» ale via dicendo. Ed entrarono a far parte del comune sentire. Negli ultimi tempi, però, quali che ne siano le motivazioni, la polemica politica, attraverso la ...