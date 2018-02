Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | i quarti di finale del team pursuit

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mulder guida la truppa olandese sui 500m - Nenzi unico azzurro al via : E’ tempo ancor di velocità sull’ovale ghiacciato di PyeongChang: spazio ai 500 metri maschili validi per i Giochi Olimpici 2018. Si preannuncia una gara altamente equilibrata in cui, come al solito, la truppa olandese vorrà recitare il ruolo della protagonista e magari provare a ripetere Sochi quando il podio fu tutto arancione. 4 anni fa fu Michel Mulder a monopolizzare la scena, accompagnato in quella magica gara per i colori ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mulder guida la truppa olandese - Nenzi unico azzurro al via : E’ tempo ancor di velocità sull’ovale ghiacciato di PyeongChang (Corea del Sud) nei 500 metri maschili, validi per i Giochi Olimpici 2018 dello Speed skating. Si preannuncia una gara altamente equilibrata in cui, come al solito, la truppa olandese vorrà recitare il ruolo della protagonista e magari provare a ripetere Sochi quando il podio fu tutto arancione. 4 anni fa fu Michel Mulder a monopolizzare la scena, accompagnato in quella ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i centesimi condannano il team pursuit azzurro. Tumolero non basta : I centesimi condannano il team pursuit di Speed Skating in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Le qualificazioni previste oggi sull’ovale ghiacciato sudcoreano mettevano in palio quattro posti per le semifinali di questi Giochi Olimpiaci Invernali (programmate il 21 febbraio). L’obiettivo era chiaro: ottenere un tempo che rientrasse nella top4 delle otto compagini al via. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ci hanno ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Nao Kodaira trionfa nei 500 metri femminili - lontane le azzurre : La maledizione dei 500 metri dello Speed Skating si abbatte ancora una volta sull’Olanda. Niente medaglia per i Paesi Bassi nella sfida di pura velocità sul ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Festeggia il Giappone con la favorita Nao Kodaira che, dopo aver dominato la stagione di Coppa del Mondo, suggella la propria superiorità su questa distanza mettendosi al collo l’oro con il nuovo primato olimpico di ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia manca le semifinali nel team pursuit maschile. Nei 500 metri femminili oro per Nao Kodaira : Programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : l’Italia manca le semifinali nel team pursuit maschile. Iniziati i 500 metri femminili : Programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro eliminato nelle qualificazioni : L’ovale di ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 non sorride al team pursuit azzurro maschile dello Speed Skating nelle qualificazioni alle semifinali (programmate il 21 febbraio). Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari hanno chiuso in sesta posizione nel computo generale dei tempi in 3’41″64 non rientrando nella top4 per appena mezzo secondo. Gli azzurri hanno ottenuto una prestazione al ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel fondo - dalle 12.00 biathlon - curling e Speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia mina vagante nel team-pursuit. Caccia alle semifinali : Programma intenso per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 quello di domani, domenica 18 febbraio: alle 12.00 quarti di finale del team pursuit maschile, alle 12.56 finale dei 500 metri femminili. Saranno dunque cinque gli Italiani in gara, poiché due azzurre si sono qualificate per la distanza più breve. Per quanto concerne il team pursuit maschile, escluso Davide Ghiotto, portato come riserva in questa specialità, ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018/ Risultati live - medagliere : Nao Kodaira vs Vanessa Herzog nello Speed skating : OLIMPIADI INVERNALI Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Arianna Fontana delude nella finale dei 1500 metri short track, clamoroso oro Lestecka nel super-G(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo sui 500 metri femminili. Sarà Nao Kodaira contro Vanessa Herzog? : ... favorita numero uno la nipponica Nao Kodaira , ma Le avversarie non mancano: la giapponese ha vinto tutte le sette prove di Coppa del Mondo alla quale ha partecipato, ma ha saltato Erfurt , scelta ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo sui 500 metri femminili. Sarà Nao Kodaira contro Vanessa Herzog? : Oltre ai quarti di finale del team pursuit maschile, domani lo Speed skating vedrà anche la finale dei 500 metri femminili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: favorita numero uno la nipponica Nao Kodaira, ma… Le avversarie non mancano: la giapponese ha vinto tutte le sette prove di Coppa del Mondo alla quale ha partecipato, ma ha saltato Erfurt, scelta non compiuta ad esempio dall’olandese Jorien ten Mors, che ha poi vinto ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : team pursuit sogna il podio a Cinque Cerchi : Si riprende domani a gareggiare sull’ovale di ghiaccio a Cinque Cerchi nello Speed skating a PyeongChang (Corea del Sud). L’Italia, ancora scossa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna in scena in una delle specialità più importanti per il Bel Paese ed il ct Maurizio Marchetto: la prova a squadre. Il team composto dal citato Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ha dalla sua gioventù e voglia ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : team pursuit azzurro a caccia delle semifinali. Servirà l’impresa : Dopo una giornata di pausa riprendono le gare sul ghiaccio coreano a Cinque Cerchi dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia, sorpresa dall’incredibile bronzo nei 10000 metri di Nicola Tumolero, torna protagonista con la team pursuit maschile. La prova a squadre che, nei leggendari Giochi di Torino 2006, ci regalò uno storico oro potrebbe riservare altre grandissime sorprese. Certo, replicare quel ...