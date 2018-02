Spalletti | ' Siamo troppo fragili per reagire' Pandev | ' Ballardini ci ha trasformati'

Inter - Spalletti lancia l’allarme : “siamo troppo fragili” - crisi senza fine? Il tecnico si sfoga : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro l’Inter, le cose si mettono male adesso per i nerazzurri. Al termine della partita ecco l’analisi del tecnico Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Quando ti capita un episodio come l’autorete che ci ha mandato al riposo in svantaggio non riesci a ricavare tutta la fiducia possibile per riuscire a fare benissimo. Nella ripresa però abbiamo ...

Inter - Spalletti : 'Tenete lontano da noi i depressi - siamo terzi. La mia Roma lottava per il campionato' : C'è il terzo posto da conservare e l'Inter proverà a difenderlo in casa del Genoa senza Icardi e Perisic. 'I depressi teneteli lontano da noi', le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Genoa. 'Dovremo ...

Inter - Spalletti/ “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti” : Inter, Spalletti: “I depressi stiano lontani dalla squadra. Brozovic? Ci siamo chiariti”. Le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Notizie Inter - Spalletti : ”Superare questi momenti non è facile. Oggi siamo stati bravissimi” : L’analisi dell’allenatore nerazzurro su Premium Sport dopo la vittoria contro il Bologna: ”Oggi visto il momento siamo stati eccezionali”. Vittoria molto importante per l’Inter di Luciano Spalletti in casa contro un’ottimo Bologna. La gara contro i rossoblu alla fine termina 2-1 per i nerazzurri che riescono così a riprendersi il terzo posto in classifica con i loro 48 punti ai danni della Lazio ...

Inter - Spalletti : "Siamo in difficoltà" : Il tecnico a Premium Sport dopo il pari con il Crotone: "Appena ci va storto qualcosa perdiamo di fiducia e dimostriamo di avere un carattere debole"

Spalletti : "Con la Roma ci siamo accontentati del pari" : 'Dopo aver trovato il pareggio con la Roma, ci siamo accontentati e non mi è piaciuto. siamo nelle condizioni di dover fare assolutamente dei risultati per raggiungere l'obiettivo, non ci si può ...

Inter - Spalletti : "Mercato? No comment. Bene finora - siamo dentro gli obiettivi" : "L'obiettivo è arrivare a una quota di punti importante: bisogna 'fare roba', come si suol dire. Sono contento della prestazione e, in generale, per quanto fatto finora. Io non mi lascio turbare da ...

Inter - Spalletti vede rosa : 'Siamo ancora dentro gli obiettivi' : MILANO - ' Dobbiamo affrontare le partite come abbiamo fatto oggi, rischiando ma con grande convinzione e con la giusta mentalità. L'Inter fino a questo momento ha fatto tanti punti e ha fatto un bel ...

Inter - Spalletti : 'Firmerei per fare altri 41 punti nel girone di ritorno - siamo una squadra di valore' : Si chiude con un pareggio il 2017 dell'Inter, che non riesce a ritornare alla vittoria in quest'ultima partita del girone d'andata. Pareggio senza reti contro la Lazio e nerazzurri che chiudono al ...

Calciomercato Inter - Spalletti spaventa : “se siamo la squadra delle ultime partite…” : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara per l’importante match contro la Lazio. Tiene banco anche il mercato, ecco le indicazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Non sono assolutamente preoccupato, perché i miei calciatori hanno creato questa ...

Spalletti : "Facciamo vedere agli spaventatori che uomini siamo" : A giudicare dai tifosi che aspettano i giocatori per selfie e autografi fuori dai cancelli di Appiano Gentile, sembra cambiato poco. Invece in soli 10 giorni il mondo Inter è capovolto. Due sconfitte ...

Inter - Spalletti : "Ecco gli spaventatori professionisti - facciamo vedere che uomini siamo" : Milano, 29 dicembre 2017 - Reduce da 3 sconfitte consecutive un solo gol segnato nelle ultime 5 partite, l' Inter di Spalletti è chiamata a risollevarsi domani contro la Lazio in campionato. Scontro ...

Spalletti : "La forza per reagire ce l'abbiamo dentro. Usiamola" : Il tecnico: "La Lazio sta facendo un campionato eccezionale. Noi no? A gennaio parte solo chi diciamo noi, la società"