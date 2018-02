Skateboard | Bowl-A-Rama 2018 | incredibile a Bondi Beach! Trionfa il 14enne Keegan Palmer

oasport

: Eh che bowl sia !?!?! #skate #bowl #skateboard #skateboarding @ Bowl Pisa - vannucci_andrea : Eh che bowl sia !?!?! #skate #bowl #skateboard #skateboarding @ Bowl Pisa -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Un giovanissimo australiano mette in fila i migliori interpreti del Park eBeach. Ilha portato a casa la vittoria nel-A-, realizzando una prova spettacolare nella finale della Pro Division e lasciandosi alle spalle Jonathan Schwan e Tom Schaar, quest’ultimo straordinario protagonista dei Vans Park Series 2017.si candida così per un ruolo da primo attore nel futuro delloaustrialiano, grande promessa di un movimento che si accinge a prender parte a Tokyo alla prima rassegna olimpica dello. Ai piedi del podio si sono piazzati Jeromy Green e Jedd Mckenzie, mentre Clay Kreiner, tra i potenziali favoriti per la vittoria finale, non è andato oltre il settimo posto. Non è riuscito a qualificarsi per la finale l’italiano Ivan Federico, che ha concluso la sua prova al 16° posto con qualche piccolo errore ...