Siria | Usa | ' Uso di armi chimiche da Turchia è molto improbabile'

Lavrov : gli USA vogliono restare per sempre in Siria - : Gli Stati Uniti, ha spiegato Lavrov, intendono creare in Siria un vasto territorio autonomo con il sostegno dei curdi.

CAOS Siria/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio Siriano : Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan.

Siria : «Mostruoso attacco Usa - intervenga l'Onu». I ribelli accusano Damasco : «Civili bombardati» : Il governo Siriano ha condannato con forza «la mostruosa aggressione» compiuta nella notte dalla Coalizione internazionale a guida americana e ha chiesto l'intervento dell'Onu. Lo...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Siria : raid Usa sulle truppe di Assad - 100 soldati uccisi - 8 febbraio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Siria, raid Usa contro soldati Assad, 100 morti. Grave incidente in un'azienda chimica a Como. 8 febbraio.

Siria - gli Usa bombardano le truppe di Assad : 100 morti. Raid del regime sulla Ghouta fanno 180 vittime - molti bambini : Più di cento tra soldati e forze governative di Bashar al Assad sono stati uccisi nei Raid aerei e di artiglieria compiuti dalla coalizione a guida Usa nell’est della Siria mentre le forze lealiste, sostenute da Russia e Iran, tentavano di impadronirsi di un pozzo petrolifero nella regione di Dayr az Zor. Lo riferiscono media panarabi citando fonti locali e rappresentanti americani della coalizione. I bombardamenti sono stati condotti per ...

Siria - cento morti in raid della coalizione a guida Usa contro forze alleate di Assad : "Abbiamo reagito per respingere l'aggressione contro i nostri alleati impegnati nella lotta contro lo stato Islamico", è stato spiegato in una nota diffusa dalla coalizione a guida Usa in Siria

Siria - coalizione a guida Usa bombarda forze Assad | : Gli americani: "Abbiamo reagito per respingere l'aggressione contro i nostri alleati impegnati nella lotta contro lo stato Islamico"

Siria - coalizione a giuda Usa bombarda forze Assad - : Gli americani: "Abbiamo reagito per respingere l'aggressione contro i nostri alleati impegnati nella lotta contro lo stato Islamico"

Siria - la guerra senza fine : almeno 100 morti nei raid Usa contro le truppe di Assad : La guerra in Siria, ormai scomparsa da molti media, è molto lontana da che si intraveda una via d'uscita. La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in Siria ha compiuto raid aerei e...

Jet russo abbattuto dai ribelli Siriani. Usa negano fornitura missili : Un aereo militare russo è stato abbattuto dai ribelli siriani nel Nord ovest della Siria. Lo confermano sia il ministero della Difesa russo sia gli stessi ribelli. Il jet