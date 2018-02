Silvio Berlusconi | Fazio gli chiede del fascismo | la lezione definitiva | qual è il vero

Silvio Berlusconi : "A Bruxelles non temono la deriva populista di Salvini perché ci sono io - Renzi è un grande affabulatore" : In Europa non temono la deriva populista di Matteo Salvini, "perché c'è una garanzia che si chiama Silvio Berlusconi". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato a 'Faccia a Faccia', su La7, da Giovanni Minoli.Il Cavaliere ha ribadito il suo no ad un'alleanza con il Pd dopo il voto del 4 marzo. "Non lo facciamo, non possiamo farlo perché c'è un impegno nella coalizione che riguarda ...

Massimo Giletti e Fabio Fazio ospitano Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. E se Non è l'arena farà un buon risultato... : Un curioso destino unisce Massimo Giletti e Fabio Fazio , due conduttori che non si amano, affatto. E tra poche ore, nella serata di domenica 18 febbraio, i due si produrranno nell'ultimo duello. Già, ...

Elezioni - Silvio Berlusconi : 'Bertolaso sarà ministro della Protezione Civile' : A chi gli chiede se il neo candidato FI potrebbe essere ministro dello Sport in caso di vittoria elettorale, il leader 'azzurro' risponde con un 'ancora non e' deciso nulla'. Correlati [ Berlusconi ],...

Meloni alla firma del patto anti-inciucio senza Berlusconi e Salvini : "Silvio ha un piano B" : In piazza a Roma, Giorgia Meloni fa firmare il patto anti-inciucio ai candidati di Fratelli d'Italia. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non ci saranno, una scelta che "non lascia tranquilla" la leader della formazione di destra. Che in un'intervista alla Stampa afferma:"Berlusconi sostiene che tra alleati ci si deve fidare, ma in questa legislatura abbiamo visto gravi fenomeni di trasformismo, decine e decine di cambi di casacca, governi ...

Che tempo che fa : Silvio Berlusconi ospite di Fazio - anticipazioni 18 febbraio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 18 febbraio Conto alla rovescia agli sgoccioli verso ...

“Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi - Lo stato sociale - Gianni Morandi - Ornella Vanoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi, Lo stato ...

Giorgia Meloni durissima contro Silvio Berlusconi : 'Adesso basta delegittimare le nostre forze militari' : Una frase di Silvio Berlusconi scatena Giorgia Meloni . La battuta del Cav sui militari rischia di minare l'armonia nel centrodestra. Su Facebook, infatti, la leader di Fratelli d'Italia usa toni duri ...

Bruno Vespa : così i grillini espulsi per rimborsopoli possono salvare le larghe intese di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi : Sarebbe un autentico scherzo della storia. Che proprio un manipolo di grillini finisca per puntellare un governo di coalizione tra una parte del centrodestra e il Pd Renziano. Esattamente ciò che si ...

Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi : 'Non ho idea di chi sia il candidato premier che dice di avermi proposto' : 'È segreto, e così segreto che non lo so. Ha detto che ha un nome a sorpresa: chiedetelo a lui . Chi ama la sorpresa, all'interno del centrodestra che vince, può scegliere Forza Italia. A me piacciono ...

Silvio Berlusconi : 'Candidato premier di Forza Italia è cosa già decisa e Salvini sa chi è' : 'Non posso fare il nome, ma la cosa è già decisa . Ho anche l'ok del diretto interessato , ma i suoi impegni in questo momento sono tali per cui ha chiesto di non dare per il momento ufficialmente il ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

Silvio Berlusconi da Fabio Fazio : tutti gli ospiti di Che tempo che fa : Fabio Fazio ospiterà Silvio Berlusconi a Che tempo che fa domani Il conduttore Fabio Fazio tornerà in prima serata su Rai Uno anche questa domenica 18 febbraio con il suo programma Che tempo che fa. Oltre a ritrovare al suo fianco la sua spalla, la comica Luciana Littizzetto, e la sua valletta, la showgirl Filippa Lagerback, Fazio continuerà a dedicarsi alla politica, dando nuovamente spazio all’esponente del centrodestra, ovvero ...

Monitoraggio Mediamonitor.it : Silvio Berlusconi il più citato sui media a febbraio grazie al tema dell'immigrazione : Tra i capipartito dei principali schieramenti politici, Silvio Berlusconi è quello che tra il 5 e il 15 febbraio ha dominato più di altri i media italiani, raccogliendo 10.557 menzioni, il 9,4% delle quali legate al tema dell'immigrazione. Matteo Renzi è secondo, anche se di poco, con 10.375 citazioni e si distingue per essere il leader di partito che ha trattato in modo più aperto il tema (117 ricorrenze) di un ...

'Silvio Berlusconi ha già vinto' : Repubblica fa terrorismo tra i suoi lettori : O meglio, una simulazione elaborata da Salvatore Vassallo , ordinario di Scienza della Politica all'università di Bologna, in base alle ultime stime sulle intenzioni di voto. Dice, quella simulazione,...