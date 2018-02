Signori | ' Calcioscommesse momento più brutto della carriera Spero che il processo non

calciomercato

: @PremiumSportHD Che parlasse allora... #calcioscommesse #Signori - nikolasor : @PremiumSportHD Che parlasse allora... #calcioscommesse #Signori - StefScorpion : RT @Pall_Gonfiato: Le dichiarazioni di #BeppeSignori a Repubblica sul processo per calcioscommesse che lo vede coinvolto dal 2011 https://t… - Pall_Gonfiato : Le dichiarazioni di #BeppeSignori a Repubblica sul processo per calcioscommesse che lo vede coinvolto dal 2011 -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Dopo la grande festa allo Stadio Dall'Ara di Bologna per i 50 anni, Giuseppeha parlato ai microfoni di Rai Sportsua: 'La gioia più grande è stata vedere tanta gente in piazza che non voleva andassi via, così come l'aver firmato in bianco con il Bologna, che mi aveva comprato nelpiù ...