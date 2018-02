Sicilia | terremoto di magnitudo 3 4 davanti allisola di Lipari

Dai migranti in Sicilia al terremoto di Norcia : ?così Oxfam “investe” 18 milioni in Italia : Lo scandalo sessuale che ha investito i vertici di Oxfam a Londra rischia di lasciare un segno anche in Italia dove l’organizzazione umanitaria ha sei sedi (Arezzo, Firenze, Milano, Roma, Catania e Milazzo). Gli interventi che realizza nel nostro Paese sono finanziati da donazioni e per il 54% dai fondi pubblici. «Siamo preoccupati per l’onda mediatica sproporzionata che si è messa in moto», dice il direttore di Oxfam Italia, Roberto ...

Terremoto a Siracusa : preoccupazione per rischio sismico fra Sicilia e Calabria Video : Un nuovo sciame sismico si è attivato in Sicilia, questa volta nella zona sudorientale dell'isola. Dopo il Terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter che ha gettato la popolazione di Reggio Calabria e Messina nella paura, con effetti fino al V grado della scala Mercalli, una sequenza si è attivata in un'altra zona ad elevatissimo rischio sismico. Secondo l'EMSC, infatti, due scosse avrebbero interessato il prospiciente entroterra della ...

Terremoto in Calabria avvertito anche in Sicilia : notte di paura - altre scosse nello Stretto di Messina [INFO e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella notte in Calabria e in Sicilia, in particolare nello Stretto di Messina, seminando panico tra la popolazione. Secondo i dati del Centro Euro-Mediterraneo e dell’INGV si è trattato di un sisma ML magnitudo 3.7: l’epicentro è stato registrato a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (in provincia di Reggio Calabria, a poca distanza dai Comuni di Laganadi, San Roberto, Calanna, e Santo Stefano in ...

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia [LIVE] : Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Calabria e Sicilia, principalmente dello Stretto di Messina, alle ore 03:15 circa. L’evento tellurico è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Messina, Cittanova, Reggio di Calabria, Taurianova (dati “Hai Sentito il terremoto“). Si attendono i dati ufficiali INGV. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia ...

Sicilia : debole scossa di terremoto avvertita tra Santa Venerina - Giarre - Acireale - dati INGV : avvertita una debole scossa di terremoto nel catanese. Tremori tra Giarre e Acireale. Ecco i dati INGV. Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 24 gennaio 2018, esattamente alle...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Sicilia - sisma M 2.6 a Catania (ore 13.29 - 22 gennaio 2018) : Terremoto oggi, 22 gennaio 2018: una scossa di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificata nella provincia di Fermo; scossa di M 2.3 a Rieti (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 13:20:00 GMT)

Moderata scossa di terremoto nel mar Tirreno a largo della Sicilia - dati INGV : Una scossa di terremoto di Moderata entità è stata registrata oggi 16 gennaio 2018, esattamente alle 11.49, nel mar Tirreno meridionale tra Sicilia e Sardegna. Stando ai dati giunti dai sismografi...