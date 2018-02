: Il premier polacco #Morawiecki : #Shoah colpa anche degli ebrei - Ed è polemica - Avvenire_NEI : Il premier polacco #Morawiecki : #Shoah colpa anche degli ebrei - Ed è polemica - CybFeed : #News Shoah, polemica tra Israele e Polonia - andreatrignano : RT @Avvenire_NEI: Il premier polacco #Morawiecki : #Shoah colpa anche degli ebrei - Ed è polemica -

"Mancanza di comprensione storica e sensibilità per la tragedia che ha colpito il nostro popolo". Lo dice il premier israeliano Netanyahu, dicendosi "indignato" delle parole del premier polacco sull'Olocausto. Al vertice sulla sicurezza in Germania, Marawiecki ha risposto a un reporter israeliano che durante la"ci furono colpevoli polacchi, così come ebrei, russi e ucraini, non solo tedeschi".Lagiunge dopo la legge votata da Varsavia che vieta la definizione dei lager nazisti come polacchi.(Di domenica 18 febbraio 2018)