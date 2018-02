Serie C Alessandria e Cuneo | doppio pareggio

Video/ Alessandria Renate (1-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C - quarti) : Video Alessandria Renate (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita dei quarti della Coppa Italia Sere C. Grigi trascinati dal solito Fischnaller. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Arezzo Alessandria (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Serie C - per l'Alessandria 8° risultato utile di fila. Il Livorno crolla : AREZZO - Dopo aver perso all'esordio contro il Piacenza, il 24 novembre, Marcolini ha riportato l' Alessandria ai vertici del girone A di Serie C. I piemontesi hanno battuto anche l'Arezzo 0-2 con i ...

Video/ Alessandria Siena (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Alessandria Siena (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. La rete di Gonzalez salva i grigi al 78 minuto.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Serie C - l'Alessandria ferma anche il Siena. Cuneo ko a Pisa : ALESSANDRIA - Nel 2018 il Livorno di Sottil non ha ancora vinto una partita. Pari contro la Lucchese, ko contro l'Alessandria in casa e oggi uno scialbo 1-1 con la Pistoiese. Cosa sta succedendo alla ...

Serie C - super Alessandria a Livorno. Il Cuneo ferma la Giana : LIVORNO - Tra le prime dieci del girone A vincono solamente in due. Una è il Monza (2-0 alla Lucchese), l'altra è una straordinaria Alessandria . I grigi di Marcolini fanno il colpo grosso e vanno a ...

Video/ Alessandria Pro Piacenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Alessandria Pro Piacenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita della 22^ giornata di Serie C. Decisiva la rete di Fischnaller al 78' per i piemontesi. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Serie C - manita Alessandria al Pontedera. Pari Cuneo a Carrara : Alessandria - Poker di vittorie per l' Alessandria . La squadra di Marcolini è in un momento di forma straordinario e la vittoria per 5-1 sul Pontedera, con la tripletta di Marconi e la doppietta di ...

Serie C - Marcolini esulta : il derby piemontese è dell'Alessandria : CUNEO - È festa Alessandria nel derby piemontese di Serie C. La squadra di Marcolini, alla terza vittoria di fila dopo un inizio di stagione opaco, ha battuto 0-2 il Cuneo con i gol di Nicco e Russini.