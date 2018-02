Serie A | Il Napoli batte la Spal e torna in testa

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-SPAL 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Serie A - 25^ giornata : il Napoli risponde alla Juve - bagarre totale in zona salvezza - il Benevento coltiva un sogno! : 1/18 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Serie A - il Napoli torna in testa : 16.57 Con un gol di Allan, il Napoli batte la Spal e si riprende la vetta scavalcando la Juventus. Vittorie anche per il Bologna e il fanalino di coda Benevento. BENEVENTO-CROTONE 3-2 BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 Napoli-SPAL 1-0 ATALANTA-FIORENTINA ore 18 MILAN-SAMPDORIA ore 20.45 LAZIO-H.VERONA (lunedì) TORINO-JUVENTUS 0-1 (12.30) GENOA-INTER 2-0 (ieri) CHIEVO-CAGLIARI 2-1 (ieri) UDINESE-ROMA ...

Serie A Tim : probabili formazioni di Napoli-Spal : ... la partita può essere vista sulle reti di Sky e Mediaset Premium , sui canali Sky Calcio 1 o su Premium Calcio 1, per la diretta streaming tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play. Il Napoli ...

Probabili Formazioni Napoli-SPAL - Serie A 18-02-2018 : Archiviata la triste parentesi dell’Europa League, il Napoli è chiamato ad affrontare la SPAL, squadra contro cui i partenopei hanno vinto tutte gli ultimi 8 incontri. Attenzione a Floccari, con le sei reti messe a segno in carriera, il Napoli è la sua vittima preferita. Maurizio Sarri è rimasto amareggiato dopo la brutta prestazione di giovedì e si aspetta una reazione già domani pomeriggio. C’è da dire che i pronostici ...

