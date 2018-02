Serie A | Genoa Ballardini | «Siamo stati perfetti Pandev? È unico»

Serie A : Genoa-Inter 2-0 : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Priva di Icardi e Perisic, l'Inter incassa sul campo del Genoa la terza sconfitta stagionale nell'ultimo anticipo della 25/a giornata di Serie A. Un 2-0 firmato da Ranocchia , ...

Pagelle/ Genoa-Inter (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Genoa Inter: i voti per il Fantacalcio a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita del Luigi Ferraris, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Serie A. Autogol di Ranocchia e zampata di Pandev - Inter affondata 2-0 dal Genoa a Marassi : Il macedone colpisce una traversa (con un cross) in apertura. A fine frazione il clamoroso infortunio del difensore, in compartecipazione con Skriniar. Nella ripresa il colpo del ko. I nerazzurri lasciano il terzo posto alla Roma

