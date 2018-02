Serie A Crotone | Zenga | «Perso giocando meglio del Benevento»

Serie A 25esima giornata - Crotone sconfitto sul finale dal fanalino Benevento : Benevento 3 Crotone 2 Marcatori: 11° Crociata, 36° Sandro, 65° Viola, 73° Benali, 89° Diabatè Benevento (4-3-3): Puggioni,

Serie A Benevento-Crotone e Bologna-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederle in tv : BOLOGNA - Oggi alle 15, oltre a Napoli-Spal, la venticinquesima giornata del campionato di Serie A propone altri due incontri. A Bologna i rossoblù sono impegnati nel derby con il Sassuolo. Confronto ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Crotone? Gara determinante» : Benevento - Il Benevento si gioca tutto. Lo sa bene Roberto De Zerbi che presenta così in conferenza stampa la sfida contro il Crotone: "Le partite sono tutte importanti, ma questa penso che sia ...

Serie A Crotone - Zenga : «A Benevento daremo tutto» : Crotone - "Non faremo calcoli , non possiamo permettercelo. Quelli si fanno ad aprile". Walter Zenga vuole tutti concentrati in vista di Benevento-Crotone, un vero spartiacque per la stagione dei ...

Serie A Crotone - Zenga : «Niente calcoli - il Benevento gioca bene» : Crotone - Domenica alle 15 il Crotone gioca sul campo del Benevento un importante scontro diretto per la salvezza. "Non faremo calcoli - ha spiegato il tecnico rossoblù Walter Zenga in conferenza ...

Serie A Crotone - Benali : «Benevento? Non sarà decisiva…» : Crotone - Benevento-Crotone è dietro l'angolo. A parlare dello scontro salvezza ci pensa Ahmad Benali , rinforzo invernale per l'undici di Zenga: "I complimenti vanno fatti alla squadra e al mister ...

Serie A Benali : «Crotone in palla. Benevento come l'Inter» : CROTONE - Ahmad Benali , rinforzo invernale per l'undici di Zenga, è concentrato su Benevento-Crotone , sfida che vale tantissimo nelle parti basse della classifica: "I complimenti vanno fatti alla ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Serie A - Crotone : continuano gli allenamenti in vista del Benevento : Ricci ai media: “Contento di essere tornato”. Ancora allenamenti. I ragazzi di Zenga proseguono la preparazione settimanale per arrivare al meglio alla sfida contro il gruppo di De Zerbi. Durante la giornata odierna, gli Squali hanno affrontato la seconda seduta di allenamento ritrovandosi tutti insieme al centro sportivo. La seduta odierna. Zenga ha congegnato un programma specifico che ha poi applicato ai propri ...

Serie A Crotone - Martella sfida il Benevento : «Non ci fermiamo adesso» : Crotone - Bruno Martella , terzino del Crotone , fa prima un passo indietro e torna a parlare del pareggio contro l'Atalanta: 'Peccato per il gol preso alla fine, ma si tratta di un buon punto che ci ...

Video Gol Crotone-Atalanta 1-1 : Highlights e Tabellino 24^ Giornata Serie A 10-02-2018 : Risultato Finale Crotone-Atalanta 1-1: Cronaca e Video Gol Mandragora, Palomino, 24^ Giornata Serie A 10 Febbraio 2018. In un match fortemente condizionato dal maltempo e da un terreno di gioco pesantissimo, Crotone e Atalanta non vanno oltre l’1-1 nell’anticipo della 24esima Giornata di Serie A. Al netto di quanto visto allo ‘Scida‘, un risultato sostanzialmente giusto. La pioggia, il vento e il Crotone frenano la ...

Video/ Crotone Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata) : Video Crotone Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 24^ giornata. Palomino trova il pareggio per la Dea solo all'88 minuto. (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 10:36:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Gol di Palomino? Piuttosto casuale» : Crotone - "Prestazione importante dei ragazzi. L'Atalanta è una realtà consolidata, non è più una provinciale, ha un notevole spessore". Il tecnico del Crotone , Zenga , para così a Sky dopo la gara ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Crotone e Atalanta non si fanno male - 1-1 con due reti allo scadere : Non si fanno male Crotone ed Atalanta che pareggiano per 1-1 nel 24mo turno della Serie A di Calcio. All’Ezio Scida dopo 80′ davvero equilibrati, e privi di grandi occasioni, i padroni di casa sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, ma vengono raggiunti allo scadere dalla rete del centrare José Palomino. Per la squadra di Gasperini un pareggio che ci sta, visto il turnover utilizzato per la prossima sfida di Europa ...