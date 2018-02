Serie A 25esima giornata | Crotone sconfitto sul finale dal fanalino Benevento

Risultati Serie A 25esima giornata : il Napoli ritorna in testa. Vittorie per Bologna e Benevento : Notizie sul tema Highlights Torino-Juventus 0-1, VIDEO gol del derby: decide Alex Sandro Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Napoli -Spal 1-0: decide Allan dopo 6 , azzurri ...

Serie A - risultati e classifica della 25esima giornata : Dopo la brutta sconfitta di ieri dell'Inter, oggi c'è il derby di Torino The post Serie A, risultati e classifica della 25esima giornata appeared first on Il Post.