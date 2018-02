SERGIO DELLA MONICA È MORTO Addio al fondatore dei Planet Funk | funerali domani a Roma

Addio a SERGIO DELLA Monica - fondò i Planet Funk : aveva 58 anni Video - la celebre 'Who Said' : ... Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, ha collaborato alla realizzazione dell'album "The Great Shake" dei Planet Funk, prestando la sua voce per il brano "Ora il mondo è perfetto", . Ma sono in ...

Addio a SERGIO DELLA Monica - storico fondatore dei Planet Funk : E' morto Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all'interno del gruppo. I Negramaro hanno rivolto un messaggio di cordoglio sul loro profilo TwitterOra il mondo non è per niente perfetto... Ci Mancherai tu, Sergio, amico grande, dal cuore gigantesco e dalla dolcezza infinita. È stato un onore averti conosciuto in questo cammino di vita e musica. ...

Morto SERGIO DELLA Monica - fondatore napoletano dei Planet Funk : Lutto nel mondo Della munica: è Morto Sergio Della Monica , membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all'interno del gruppo. Musicista ...

Addio a SERGIO DELLA Monica : fu basso e chitarra dei Planet Funk : I Negramaro hanno condiviso sul loro account Twitter un messaggio in ricordo di Della Monica, che riportiamo qui di seguito: Ora il mondo non è per niente perfetto... Ci Mancherai tu, Sergio, amico ...

Fifa 18 : SERGIO Aguero e è il giocatore del mese di gennaio della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di gennaio, come miglior giocatore del campionato inglese, è il centravanti del Manchester City Sergio Aguero che ha battuto la concorrenza di Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Eden Hazard, Jan Vertonghen e Callum Wilson 4️⃣ […] Leggi l'articolo Fifa 18: Sergio Aguero e è il giocatore del mese di ...

SERGIO Vecchio : un guerriero in difesa della bellezza : ... Enzo Cursaro, Alfonso Andria, Angelo Trimarco, Alfonso Amendola, Lelio Schiavone e Antonio Adiletta, Loredana Gigliotti e Pino Latronico, la direttrice del Sabatini-Menna Ester Andreola, il mondo ...

SERGIO Pirozzi - sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio - è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina durante il terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Pirozzi è accusato di non aver The post Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina appeared first on Il ...

Sanremo 2018 - le pagelle della seconda serata. Da 8 il tentato golpe di Baudo - Il Volo deturpa SERGIO Endrigo : seconda serata. Dal tentato golpe del Pippo Nazionale alla lezione di musica del professor Vecchioni, passando per Despacito e la sbronza di Shaggy: Sanremo è di nuovo Sanremo. Meno tensioni, meno cantanti, più spazi per respirare e fare spettacolo, a volte persino di buon livello. Manca Fiorello (e magari gli ascolti ne risentiranno) ma la seconda serata migliora sensibilmente rispetto alla prima. I conduttori si sciolgono, gli ospiti fanno il ...

Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica SERGIO Mattarella : come seguire l'evento il 29 gennaio in diretta streaming : Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 29 gennaio in occasione di un evento in programma al Quirinale e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Non è la prima volta che Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: qualche mese fa aveva preso parte a Tutti a scuola, la cerimonia per l'...

Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica SERGIO Mattarella : come seguire l’evento il 29 gennaio in diretta streaming : Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lunedì 29 gennaio in occasione di un evento in programma al Quirinale e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Non è la prima volta che Michele Bravi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: qualche mese fa aveva preso parte a Tutti a scuola, la cerimonia per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2017/2018 e in quell'occasione aveva conosciuto ...

Giorno della Memoria - SERGIO Mattarella : 'Shoah unica in storia Ue' : Pensavamo si sarebbero salvati e sarebbero tornati liberi per il mondo come erano sempre stati. Una notte piombarono le SS e noi tememmo che ci avrebbero sterminato tutti. Invece andarono da loro La ...

Il Presidente della Repubblica SERGIO Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : 1/7 LaPresse/Ufficio Stampa Quirinale/Francesco Ammendola ...

Il Presidente della Repubblica SERGIO Mattarella in visita all’INGV : “Siamo sentinelle attente del respiro della terra” : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha accolto nella sua sede romana il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita per la prima volta nella storia dell’Ente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo intervento ha espresso apprezzamento e riconoscenza per le attività dell’Istituto e ha ringraziato coloro che vi operano e coloro che lo guidano: ricercatori, tecnologi, tecnici, ...

Il Presidente della Repubblica SERGIO Mattarella in visita all’INGV : Mercoledì 24 gennaio, per la prima volta nella storia dell’ente, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nella sua sede di Roma. L’INGV è uno dei più grandi enti di ricerca europei nell’ambito delle scienze della Terra e, in quanto componente del sistema di Protezione Civile, svolge attività di monitoraggio e sorveglianza sismica, vulcanica e di allerta ...