Sepolta viva per errore | i parenti riaprono la bara dopo 11 giorni

"Rosangela è stata Sepolta viva per errore" : bara riaperta dopo undici giorni : Rosangela Almeida dos Santos, 37 anni, sarebbe stata sepolta viva per errore. La notizia da film dell'orrore arriva dal nordest del Brasile La donna secondo i familiari avrebbe cercato per giorni, invano...

Sepolta viva : per 11 giorni cerca disperatamente di uscire dalla bara : Si pensa che una donna di 37 anni, Rosangela Almeida dos Santos, sia stata Sepolta viva per negligenza e che per 11 lunghi giorni abbia tentato, con tutte le sue forze, di uscire dalla bara che era stata tumulata in una tomba di cemento nel cimitero di Senhora Santana a Riachao das Neves al nord del Brasile. La donna sposata, era stata dichiarata morta il 28 gennaio, e il giorno successivo Sepolta. Ricoverata in ospedale per problemi che ...

Noemi Durini - perizia shock : "Il fidanzato dice di averla Sepolta viva sotto le pietre" : Le dichiarazioni rilasciate da Lucio Marzo a psichiatri e psicologi riscrivono ancora una volta il caso della 16enne scomparsa il 3 settembre e ritrovata morta dieci giorni dopo.

Noemi Durini Sepolta viva sotto le pietre. Il fidanzato : "Quando sono andato via diceva che 'Che mi hai fatto'?" : Noemi Durini era viva mentre veniva seppellita sotto le pietre. E' quanto si legge nella perizia, di cui Il Mattino nella sua edizione online pubblica alcuni passaggi, effettuata per valutare la ...

“L’ho Sepolta viva. E diceva queste cose”. Noemi Durini - spunta il dettaglio choc. Una fine ancora più orribile : mesi dopo la scomparsa della 15enne del Salento - ecco emergere la verità sui suoi ultimi minuti di vita : Un dettaglio terribile, inquietante, che getta una luce ancora più sinistra sulla morte di Noemi Durini, la giovane di 15 anni di Specchia, in provincia di Lecce, avvenuta all’alba dello scorso 3 settembre. A ucciderla il fidanzato L.M. di Alessano, che ha da poco compiuto 18 anni. “L.M. conferma che Noemi fosse caduta. E, nuovamente, dichiara che mentre poneva le pietre sopra alla ragazza, lei dicesse: Che c… stai ...

Morta dopo 14 anni da Sepolta viva in casa : il rammarico di Federica Sciarelli Video : Aveva 31 anni e meta' della sua vita l'ha trascorsa da sepolta viva in casa. Malata e denutrita, #Paola Manchisi è deceduta lo scorso 6 gennaio. A Polignano a Mare Bari, localita' famosa in tutto il mondo, Paola è Morta di stenti: pesava meno di 30 chili quando è stata trovata senza vita nella casa al centro del paese dove abitava con la madre casalinga, Annamaria Corbacio e il padre agricoltore, Saverio Manchisi, tra immondizie, larve di ...