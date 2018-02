Scossa di terremoto nelle Isole Eolie DATI e MAPPE INGV

Gb - terremoto nel sud-ovest del Paese : Scossa di magnitudo 4.2 : Tanta paura nel sud-ovest della Gran Bretagna e nel Galles, dove è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Migliaia le persone coinvolte nella zona colpita, dove, a tre km a nord di Clydach, è ...

Terremoto - forte Scossa scuote il Regno Unito : epicentro in Galles tra Swansea e Cardiff - paura anche in Inghilterra : Una forte scossa di Terremoto ha colpito il Regno Unito alle 15:31 di oggi pomeriggio: l’epicentro è stato localizzato nella costa meridionale del Galles e precisamente nel villaggio di Neath, ad appena 10km da Swansea e a circa 50km da Cardiff. La scossa è stata di magnitudo 5.0 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro Mediterraneo, e s’è verificata a circa 10km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita ...

Messico - Scossa di terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...

Terremoto di 7.2 : edifici crollati e fiumi di persone nel panico in strada. “Una Scossa fortissima avvertita anche a 500 km di distanza dall’epicentro” : A soli 5 mesi dalla scossa che ha provocato 450 morti, il sud del Paese è stato colpito alle 7.39 di ieri (ora locale, 00.39 in Italia) da un Terremoto di magnitudo 7.2 con epicentro nello Stato di Oaxaca, in Messico. A darne notizia è l’agenzia Dpa, che riporta i dati del Servicio Sismológico Nacional. Scene di panico per le strade delle città vicine all’epicentro e danni materiali ad alcuni edifici, ma finora le autorità non ...

Terremoto in Messico : Scossa di magnitudo 7.2 : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 odierne in Italia) nel sudovest del Messico. L’epicentro è stato localizzato a 43 chilometri di profondità a 11 chilometri da Pinotepa Nacional, nello stato di Oaxaca (a 500 km dalla capitale)....

Terremoto in Messico - Scossa di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca - : Non ci sarebbero al momento vittime o danni legati al sisma, ma un elicottero in volo per un sopralluogo è precipitato: ci sarebbero dei morti

Violenta Scossa di terremoto nel sudovest del Messico - avvertita anche nella capitale [VIDEO - DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Terremoto al Sud - forte Scossa nel Golfo di Policastro : continua a muoversi l’antico oceano della Tetide [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Terremoto : Scossa in Campania [MAPPE e DATI INGV] : Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita poco fa in Campania. La scossa, di magnitudo 3.1, ha avuto epicentro a Ogliastro Cilento (Salerno) e ipocentro a 321.8 Km di profondità. Trattandosi di una scossa molto profonda non è stata avvertita dalla popolazione.

Scossa di terremoto alle Isole Eolie : La terra ha tremato nella notte nelle Isole del Messinese. Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 si è verificata

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino Rilevata di fronte al centro abitato di Amantea, nessun danno Parole chiave: Terremoto scossa ...

Terremoto in Cina : Scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina, nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...

Francia - Scossa di terremoto in Vandea : 10.40 Un sisma di magnitudo 4,8 gradi della scala Richter ha colpito alle 4.08 della scorsa notte il dipartimento francese della Vandea. Non ci sono feriti,secondo quanto riporta Ouest-France. L'epicentro è stato localizzato a Saint Hilaire-de-Voust, al confine tra Vandea e Deux-Sèvres. La Vandea è uno dei dipartimenti più esposti al rischio sismico: il 16 ottobre 2017 una scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata tra Challans e ...