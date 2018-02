Scossa di magnitudo 3 4 davanti alle Eolie

Messico - Scossa di magnitudo 7.2 : epicentro nel sudovest del Paese - Precipita elicottero soccorsi - 13 morti : Secondo quanto riportano i media locali, la scossa sarebbe durata oltre un minuto e sarebbe stata avvertita anche in Guatemala. La popolazione si è riversata per le strade temendo crolli Una seconda ...

Gb - terremoto nel sud-ovest del Paese : Scossa di magnitudo 4.2 : Tanta paura nel sud-ovest della Gran Bretagna e nel Galles, dove è stata avvertita una forte scossa di terremoto. Migliaia le persone coinvolte nella zona colpita, dove, a tre km a nord di Clydach, è ...

Terremoti : Messico - Scossa magnitudo 7.2 nel sudovest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Messico - Scossa di terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...

Terremoto in Messico : Scossa di magnitudo 7.2 : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 odierne in Italia) nel sudovest del Messico. L’epicentro è stato localizzato a 43 chilometri di profondità a 11 chilometri da Pinotepa Nacional, nello stato di Oaxaca (a 500 km dalla capitale)....

Scossa in Messico di magnitudo 7.2 nel SudOvest. Le case tremano fino alla capitale. Nessuna vittima : Torna la paura in Messico, dove ieri il sudovest del paese è stato colpito da una forte Scossa di terremoto di magnitudo 7.2 e da una replica di 5.8

Terremoto in Messico - Scossa di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca - : Non ci sarebbero al momento vittime o danni legati al sisma, ma un elicottero in volo per un sopralluogo è precipitato: ci sarebbero dei morti

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino : Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 al largo del Cosentino Rilevata di fronte al centro abitato di Amantea, nessun danno Parole chiave: Terremoto scossa ...

Terremoto in Cina : Scossa magnitudo 4.3 nell’Hebei - avvertita anche a Pechino : Un Terremoto magnitudo 4.3 si è verificato in Cina, nella contea cinese di Yongqing, nella città di Langfang, a nord della provincia di Hebei. Secondo il China Earthquake Networks Center, l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo l’Istituto Geofisico statunitense Usgs si è trattato di un evento magnitudo 4.6, rilevato alla 18:31 locali (11:31 in Italia) ed è stato avvertito nettamente anche nella capitale. Non si ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Reggio Calabria - : Si è verificata nella notte del 10 febbraio. L'Ingv ha individuato l'epicentro a Sant'Alessio in Aspromonte

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel crollato - 2 morti e oltre 100 feriti : Almeno due persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite per il potente sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa est dell’isola di Taiwan e i cui tremori sono stati avvertiti fino alla capitale Taipei, 160 chilometri più a nord. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare decine di persone rimaste intrappolate in un hotel parzialm...

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel crollato con “persone sotto le macerie” : Paura a Taiwan: poco prima della mezzanotte un terremoto di magnitudo 6,4, con epicentro ad appena 9 chilometri di profondità, ha fatto tremare l’intera isola, causando il crollo di un albergo. Si temono numerose vittime. La Scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Non è stato lanciato l’allarme tsunami....

Fortissima Scossa di magnitudo 6.1 in Afghanistan - morti e feriti - i dettagli Video : Alle 8,06 ora italiana una potente #scossa di #magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito l'Afghanistan settentrionale. Secondo il centro EMSC il terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 35 chilometri a sud di Jarm, cittadina con 12 mila abitanti e 68 chilometri a sud di Fayzabad, che ospita 44 mila abitanti. L'ipocentro del sisma, come accade spesso per i #Terremoti che avvengono lungo la catena montuosa dell'Hindu Kush, è stato ...

Fortissima Scossa di magnitudo 6.1 in Afghanistan - morti e feriti - i dettagli : Alle 8,06 (ora italiana) una potente scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito l'Afghanistan settentrionale. Secondo il centro EMSC il terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 35 chilometri a sud di Jarm, cittadina con 12 mila abitanti e 68 chilometri a sud di Fayzabad, che ospita 44 mila abitanti. L'ipocentro del sisma, come accade spesso per i terremoti che avvengono lungo la catena montuosa dell'Hindu Kush, è stato ...