Sconcerti | ' Con l' Inter facciamo tutti un errore enorme | è una non squadra'

Sconcerti : Karamoh? O è un fuoriclasse o ha pescato il jolly. Lo vedremo' : Ai microfoni di RMC Sport, Mario Sconcerti parla di Karamoh e della vittoria ottenuta dall'Inter contro il Bologna. 'Sono tre punti che pesano per la classifica dell'Inter, perché è tornata al terzo posto ed è importante ...

Juve - Sconcerti : 'Mertens - Insigne e Callejon? Valgono Dybala e Higuain' : Mario Sconcerti, noto giornalista Rai, ha parlato alla Domenica Sportiva : 'Il Tottenham ha uno degli attaccanti più forti al mondo: Harry Kane, ed è un brutto inizio. E' una delle partite che dipendono dalla Juve, deve giocare bene e lo fa in fasi alterne. Campionato? La Juventus ha più giocatori, di grande qualità, ma le ...

Sconcerti : 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' Video : L'#Inter non sa più vincere. E' questo quanto emerge dall'anticipo della ventitreesima giornata di campionato, che ha visto scendere in campo Inter e Crotone [Video], con il match terminato per 1-1. Una partita con ben poche emozioni, che ha visto la squadra di Luciano #Spalletti andare in vantaggio con un gol di Martins Eder di testa, aiutato da una deviazione di Faraoni, con i rossoblu che nella ripresa hanno raggiunto il pareggio grazie ad un ...

Sconcerti : 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' Video : ... Mario #Sconcerti , che ha spiegato quello che a suo avviso non va, intercettato ai microfoni di RMC Sport : Le differenze rispetto all'inizio stagione : "L'Inter prima riusciva a risolvere le ...

Sconcerti : 'C'è una cosa che non vedo nell'Inter' : L'Inter non sa più vincere. E' questo quanto emerge dall'anticipo della ventitreesima giornata di campionato, che ha visto scendere in campo Inter e Crotone, con il match terminato per 1-1. Una partita con ben poche emozioni, che ha visto la squadra di Luciano Spalletti andare in vantaggio con un gol di Martins Eder di testa, aiutato da una deviazione di Faraoni, con i rossoblu che nella ripresa hanno raggiunto il pareggio grazie ad un ...

Napoli-Juve - Sconcerti contro Tardelli : 'Storie diverse - il Chievo in nove...' : Mario Sconcerti ha parlato a Rai Sport delle polemiche arbitrali dell'ultima giornata di campionato: 'Il Chievo contro la Juve ha finito in nove. Il punto è capire se a parti opposte sarebbero state prese le stesse decisioni.' Al ...

SENTITE Sconcerti : ' La juve su Politano? cosa normale - Marotta ha ragione' : M ario Sconcerti , editorialista del corriere della sera è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'inserimento della juventus nella trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Politano. Sconcerti: ' La ...

Arriva l'Inter : Sconcerti non dà speranze alla Spal : Mario Sconcerti, dalle colonne del Corriere della Sera, non dà speranze alla Spal nella gara contro l'Inter. "La Spal è un avversario vivo soprattutto in casa - scrive il giornalista -. Viene da un ...

Calciomercato Milan/ News - Sconcerti : a Conte potrebbe interessare il progetto rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il noto giornalista Mario Sconcerti, ha parlato del futuro della panchina meneghina, facendo il nome di Conte(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Rafinha all'Inter/ Calciomercato news - Sconcerti : il brasiliano potrebbe cambiare le cose a centrocampo : Rafinha all'Inter, Calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Si sondano alternative al giocatore blaugrana(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:42:00 GMT)

Sconcerti : 'Inter - è chiaro cosa manca' Video : L'#Inter ha chiuso il girone di andata [Video] sabato scorso pareggiando 0-0 contro la #lazio nello scontro diretto per il terzo e quarto posto e ha fatto si che sia automaticamente in zona Champions, al terzo posto a 41 punti, a prescindere dai recuperi che devono affrontare i biancocelesti in casa contro l'Udinese e fermi a 37 punti, e la Roma, fuori casa contro la Sampdoria e ferma a 39 punti. Nonostante il girone di andata sia da considerare ...

Sconcerti : 'Allegri non sa dove mettere Dybala - Sarri...' : Mario Sconcerti , giornalista de Il Corriere della Sera , ha fatto il punto su quali possano essere i temi del 2017 nel mondo del calcio e, in primis, ha analizzato il gioco di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri . Vi riproponiamo interamente la sua analisi, da Corriere.it: 'È stato un anno interessante per merito di ...

Sconcerti : 'Inter - c'è un problema' Video : L'#Inter domani sera è chiamata a dare una risposta alle critiche piovute in questi giorni dopo le due sconfitte consecutive subite in campionato contro l'Udinese e il Sassuolo. I nerazzurri, infatti, saranno impegnati nel derby di Milano nel match valido per i quarti di finale di coppa Italia, contro un Milan in piena crisi, che in campionato dopo l'ennesima sconfitta subita contro l'Atalanta è sceso all'undicesimo posto, ben lontano dagli ...

Sconcerti - che attacco al nerazzurro : 'E' un mezzo grande giocatore' Video : In casa #Inter c'è grande delusione per la sconfitta subita ieri contro l'#Udinese per 3-1 che ha portato i nerazzurri a perdere il primato [Video] vista la vittoria del Napoli a Torino e, adesso, potrebbero ritrovarsi al terzo posto in classifica nel caso in cui la Juventus quest'oggi dovesse vincere a Bologna allo stadio Dall'Ara. Una partita, quella contro i friulani, divisa praticamente in due: nel primo tempo, infatti, i nerazzurri hanno ...