Sci | gigante U | Hirscher assapora il bis d' oro Ma per il podio Tonetti c' è | 4°

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : spettacolo con gigante maschile e staffetta 4×10 km di Sci di fondo. Azzurri per stupire nel biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher vuole l’oro anche in gigante. Italia senza niente da perdere : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong. Sarà Marcel Hirscher l’osservato speciale. L’austriaco ha rotto il ghiaccio con l’oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom. Fra le porte ...

PyeongChang - Sci : Hirscher cerca il bis in gigante - De Aliprandini ci prova : L'oro che ancora gli mancava se l'è già preso, in combinata, ora Marcel Hirscher si è tolto anche quel pensiero e parte da favorito numero 1 nel gigante di stanotte a Yongpyong , ore 2.15 e 5.45 ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? Marcel Hirscher per il secondo oro : Lo sci alpino maschile si trasferisce allo Yongpyong Resort per la seconda parte del programma delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La prima gara tecnica sarà il gigante. Un nome su tutti, quello di Marcel Hirscher, vincitore di quattro delle cinque prove disputate in Coppa del Mondo. L’austriaco, liberatosi finalmente della maledizione dell’oro olimpico (vinto in combinata), andrà a caccia del trionfo totale, provando la tripletta ...

Sci alpino - Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si svolgerà il Gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.15, la seconda alle 5.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DEL Gigante MASCHILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 6 ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani il gigante maschile. Tutti contro Hirscher - gli azzurri ci provano : domani notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà la volta del gigante maschile, una gara che si annuncia davvero spettacolare sul tracciato di Yongpyong e che già all’Italia ha regalato una soddisfazione, il bronzo di Federica Brignone. Al maschile, però, gli azzurri non figureranno fra i favoriti e cercheranno un piazzamento a sorpresa, consapevoli che probabilmente il podio sarà un discorso fra altri atleti. Su Tutti ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per il gigante maschile. Moelgg e De Aliprandini ci provano : Domani domenica 18 febbraio si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia e insegue il secondo oro in questa rassegna a cinque cerchi dopo aver vinto la combinata. L’austriaco se la dovrà vedere soprattutto con Henrik Kristoffersen, l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri partiranno come outsider con la remota speranza di poter lottare per ...

Sci alpino - Gigante femminile e Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle dell’Italia. Brignone di bronzo - Paris di legno - Moelgg spreca - Goggia sottotono : Oggi si sono disputati il Gigante femminile e la Discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Federica Brignone e il quarto posto con Dominik Paris. Di seguito le pagelle degli azzurri. FEDERICA Brignone: 9. Riporta l’Italia sul podio dopo 16 anni: era dall’oro di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002 che lo sci alpino femminile non ...

PyeongChang - Sci - gigante : Moelgg - un'altra incompiuta. "Volevo chiudere in gloria" : In Coppa del Mondo esordì il 20 dicembre 2000 nello slalom di Sestriere, senza qualificarsi per la seconda manche, mentre ai Mondiali debuttò nel 2003 a St.Moritz, chiudendo 7ª in gigante e 15ª nello ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ...

Olimpiadi - Sci - gigante donne : Moelgg - il primo successo è d'oro? Brignone terza : Manuela Moelgg, alla quarta Olimpiade, non ha mai vinto in coppa del Mondo dove vanta 14 podi, né ai Mondiali. Nel 2009 ai Mondiali di val d'Isere era stata prima in slalom dopo la prima manche ma ...

Sci alpino - Gigante femminile PyeongChang 2018 : Manuela Moelgg davanti a Shiffrin nella prima manche! 3a Brignone - 5a Bassino! : L’Italia fa sognare nella prima manche del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Manuela Moelgg scia divinamente e rifila 2 decimi alla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Sono addirittura tre le azzurre nelle prime cinque posizioni: Federica Brignone è terza a 0.29 dalla compagna di squadra, Marta Bassino quinta a 0.57. Una prima discesa da urlo per Manuela Moelgg, tornata in forma come ad ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

