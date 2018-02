Sci di fondo | Federico Pellegrino verso una trasformazione | “Punterò alla staffetta per

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : è sempre Norvegia! L’Italia si illude a metà gara e crolla a skating. OAR e Francia da podio : Il grande trionfo e la grande illusione. Il trionfo è quello, atteso, scritto ma poi sempre difficile da tradurre sul campo, della Norvegia di Toenseth, Sundby, Krueger e Klaebo. L’illusione è quella dell’Italfondo che spera per due quarti e mezzo di poter rientrare, dodici anni dopo l’ultima impresa di Torino, nel giro delle medaglie ma poi crolla proprio nella tecnica che ha regalato maggiori soddisfazioni in passato, quella classica. Sul ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile. Rastelli e de Fabiani sontuosi ma Salvadori si stacca. Klaebo in fuga su Spitsov

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile 4×10 km. Rastelli sontuoso : Italia nelle prime cinque! staccate Svezia e Finlandia

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Hirscher re del gigante - Tonetti spreca. Ora la staffetta di Sci di fondo

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : spettacolo con gigante maschile e staffetta 4×10 km di Sci di fondo. Azzurri per stupire nel biathlon

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile 4×10 km. Norvegia favorita. Italia - serve un miracolo

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - serve la gara perfetta per il podio. Se si tiene nelle prime tre frazioni… : De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner. Oppure Valbusa, Di Centa, Piller Cotter, Zorzi. Quando si parla di gara perfetta nella staffetta 4×10 km, si può chiedere tranquillamente a questi otto signori che hanno portato per due volte lo’Italia sul gradino più alto del podio in contesti tutt’altro che semplici. L’obiettivo domattina, per l’Italfondo maschile, non è l’oro, quello è roba per giganti nordici con scritto Norge sulla tuta. Con una ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist ed i partecipanti di tutte le nazionali alla staffetta maschile : Sarà un’alba davvero emozionante quella di domani: è in arrivo la staffetta 4x10km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La “gara delle gare” che ha sempre regalato grandi emozioni ed imprese che, spesso, hanno addirittura scritto la storia dello sport, anche italiano, e non solo invernale. Anche in questa occasione (la partenza è fissata alle 7.15 italiane, le 15.15 locali) si annuncia una gara ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri presenti nella staffetta 4×10 km e l'ordine di partenza. Programma - orari e tv : Dopo le donne tocca agli uomini delle staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, domenica 18 febbraio, si cimenteranno nella 4 x 10 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera.

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Staffetta maschile : Norvegia super favorita - poi la bagarre. Italia outsider ma non deve perdere contatto : La Staffetta di sci di fondo, per chi ha vissuto da tifoso il doppio decennio 1990-2010 è un appuntamento focale di ogni Olimpiade invernale. Va bene, l’Italia non è più la potenza di dieci, quindici anni fa però, escludendo le sprint, questa è l’unica gara in cui la squadra azzurra ha possibilità di dire la sua anche nella lotta per le medaglie in una gara che si preannuncia apertissima, se si esclude probabilmente, il primo posto. Chi potrà ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta maschile 4×10 km (domenica 18 febbraio). Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo (titolo) : Domenica da cuori forti ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con la staffetta maschile 4x10km di sci di fondo. come consuetudine questa prova è sempre tra le più attese ed emozionanti del panorama olimpico e, ne siamo certi, non si smentirà nemmeno in occasione di domani. La gara scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane, e vedrà grande battaglia tra le varie nazioni, con diverse squadre pronte a puntare al podio. come sempre la grande ...

Sci fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Marit Bjoergen regala l’oro alla Norvegia in staffetta. Battuta la Svezia : La Norvegia vince in 51’24″3 la staffetta femminile dello sci di fondo (4 x 5 km) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, precedendo di 2″0 la Svezia, campione uscente, e la squadra delle atlete olimpiche della Russia, bronzo a 43″3. L’Italia (Anna Comarella – Lucia Scardoni – Elisa Brocard – Ilaria Debertolis) chiude al nono posto, con quasi 3′ di ritardo. Nella prima frazione grande ...

LIVE Sci di fondo - staffetta femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Bjoergen da leggenda : Norvegia d'oro - Svezia argento - OAR bronzo. L'Italia combatte : nona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica della staffetta femminile dello sci di fondo. Favorite saranno la Svezia, campionessa in carica, di Charlotte Kalla e Stina Nilsson, e la Norvegia di Ragnhild Haga e Marit Bjoergen, che morde il freno e medita vendetta sportiva quattro anni dopo Sochi. Per il terzo gradino del podio potranno giocarsela la Finlandia di Krista Parmakoski, gli USA di Jessica DIggins

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : fatta la staffetta dell’Italia. Fuori Noeckler - c’è Maicol Rastelli : Domani si svolgerà la staffetta 4×10 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il quartetto dell’Italia sarà composto, nell’ordine, da Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Federico Pellegrino. Spicca l’assenza di Dietmar Noeckler, Fuori condizione in questa edizione a cinque cerchi ed a forte rischio anche in vista della team sprint a tecnica libera, dove sarà ...