Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il gigante d’oro del Re! Marcel

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher in testa a metà gara - Tonetti quarto! Kristoffersen prova la rimonta nella seconda : è primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong. Sarà Marcel Hirscher l'osservato speciale. L'austriaco ha rotto il ghiaccio con l'oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom.

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher in testa a metà gara - Tonetti quarto! Inizia la seconda manche

Sci alpino - Riccardo Tonetti : "Attaccherò anche nella seconda manche"; Luca De Aliprandini : "Ci ho provato ma è andata male" : Emozioni contrastanti quelle di Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini al termine della prima manche del gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tonetti, quarto al termine della run1, è in piena corsa per il podio avendo interpretato alla grande le caratteristiche della pista: "Su questo tipo di tracciati filanti posso dire la mia. Bisogna cercare di tenere giù le punte e lasciare andare gli sci a tutta. Ora ..."

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher domina nella prima manche del gigante maschile. Grande Tonetti (4°) - De Aliprandini che peccato! : L'unica certezza è sempre lui, Marcel Hirscher. nella prima manche dello slalom gigante di sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, il campione austriaco fa valere la legge del più forte, impressionando per continuità d'azione e dando un saggio delle sue eccezionali doti in questa specialità. Un tracciato filante nel quale non si deve girare troppo intorno al palo ma lasciar andare gli sci e Hirscher lo fa alla ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher subito davanti a tutti. De Aliprandini out : quanti rimpianti

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher vuole l'oro anche in gigante. Italia senza niente da perdere

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Luca De Aliprandini. Attaccare senza nulla da perdere. E se gli altri sbagliano… : Scocca l’ora delle gare tecniche per lo sci alpino maschile a PyeongChang 2018. La prima gara sarà il gigante: sarà molto difficile per l’Italia puntare al podio, con mostri sacri come Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen ma se nel quartetto azzurro c’è uno sciatore in grado di provarci quello è Luca De Aliprandini. Classe 1990, trentino, vivrà a 27 anni la sua prima Olimpiade. Il giusto premio alla ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? Marcel Hirscher per il secondo oro : Lo sci alpino maschile si trasferisce allo Yongpyong Resort per la seconda parte del programma delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La prima gara tecnica sarà il gigante. Un nome su tutti, quello di Marcel Hirscher, vincitore di quattro delle cinque prove disputate in Coppa del Mondo. L’austriaco, liberatosi finalmente della maledizione dell’oro olimpico (vinto in combinata), andrà a caccia del trionfo totale, provando la tripletta ...

Sci alpino - Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si svolgerà il Gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.15, la seconda alle 5.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DEL Gigante MASCHILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 6 ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : i gigantisti azzurri proveranno a stupire : Provare a stupire. Questo è sicuramente l’obiettivo che l’Italia si pone nel gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Non è sicuramente la gara di punta per la squadra azzurra, che in questa specialità ha sofferto particolarmente nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo. Il podio, realisticamente, appare davvero molto lontano per i quattro gigantisti italiani. Luca De Aliprandini è probabilmente l’uomo di ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani il gigante maschile. Tutti contro Hirscher - gli azzurri ci provano : domani notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà la volta del gigante maschile, una gara che si annuncia davvero spettacolare sul tracciato di Yongpyong e che già all’Italia ha regalato una soddisfazione, il bronzo di Federica Brignone. Al maschile, però, gli azzurri non figureranno fra i favoriti e cercheranno un piazzamento a sorpresa, consapevoli che probabilmente il podio sarà un discorso fra altri atleti. Su Tutti ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : scelta l’Italia per il gigante maschile. Moelgg e De Aliprandini ci provano : Domani domenica 18 febbraio si disputerà il gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Marcel Hirscher è il grande favorito della vigilia e insegue il secondo oro in questa rassegna a cinque cerchi dopo aver vinto la combinata. L’austriaco se la dovrà vedere soprattutto con Henrik Kristoffersen, l’Italia proverà a essere protagonista: gli azzurri partiranno come outsider con la remota speranza di poter lottare per ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : clima rovente in casa Italia. Christof Innerhofer accusa : “I giovani sognano in piedi. Manca la squadra” : L’Italia dello sci alpino maschile tornerà a casa senza medaglie dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (salvo miracoli da slalom e gigante). Il settore velocità ha totalmente fatto flop sulle nevi sudcoreane. La squadra ha deluso le aspettative della vigilia e i risultati sono stati ampiamente insoddisfacenti, il clima all’interno del team non è certo dei più sereni e le dichiarazioni rilasciate da Christof Innerhofer alla ...