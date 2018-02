Sarri | Tre punti e primato | va bene Ma il secondo gol

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Sarri : “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” : Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” Continua a leggere L'articolo Sarri: “L’Europa League? Stress vicino alla follia. Può creare problemi ma ci servirà per crescere” sembra essere il primo su NewsGo.

DIRETTA/ Napoli-Lazio (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Sarri umilia Inzaghi! : DIRETTA Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Napoli - tre nomi per il dopo Sarri : Il Napoli comincia a guardarsi intorno per l'eventuale successione di Maurizio Sarri , che potrebbe lasciare a fine stagione: secondo Premium Sport il favorito è Marco Giampaolo della Sampdoria, alle sue spalle Massimo Oddo , Udinese, e Cesare Prandelli .

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato dal tecnico italiano : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Stallo Napoli : il punto sulle trattative - Sarri adesso trema : Il Napoli è ancora a mani vuote a poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato. Maurizio Sarri ha chiesto un innesto in attacco per dare respiro al ben noto trio delle meraviglie, ma per adesso ogni opzione battuta da Giuntoli ha riscontrato ostacoli davvero insormontabili. Le ultime due opzioni piste in piedi sono ben note e portano ai nomi di Politano e Klaassen. Le novità che arrivano da casa Sassuolo non sono certo ...

Napoli - Sarri : "Concesso nulla all'Atalanta. Il mio futuro? Fra tre mesi" : L'allenatore, soddisfatto della vittoria per 1-0 a Bergamo, smonta il caso Insigne: "Litighiamo anche in allenamento"

Diretta/ Atalanta Napoli (risultato live 0-0) info streaming video e tv : inizio in salita per Sarri : Diretta Atalanta Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Bergamo per la ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Verdi meglio di Deulofeu - Sarri finalizza le nostre idee' : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul mercato di gennaio e sui nomi di Deulofeu e Verdi, dimostrando una preferenza per il giocatore del Bologna: ...

Sarri : 'Non è facile per i calciatori allenarsi mentre i parenti fanno festa' : Nella conferenza stampa successiva a Napoli-Atalanta, con i partenopei sconfitti 2-1 ed eliminati dalla Coppa Italia, il tecnico Maurizio Sarri si è interrogato sui motivi dell'insuccesso. Tra le ...

Torino-Napoli - la squadra di Sarri è tornata : tre azioni che dimostrano la ritrovata brillantezza : Il Napoli arrivava alla partita contro il Torino dopo un inusuale periodo di aridità offensiva. Nelle cinque partite giocate tra novembre e dicembre gli azzurri avevano segnato appena 3 gol, e contro ...