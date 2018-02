Sarri | Bene ma dovevamo chiuderla prima

Sarri : "Tre punti e primato - va bene. Ma il secondo gol..." : Insigne: "Sarri ci ha detto di partire subito forte. Così è stato. La testa è a posto, anche per l'Europa"

NAPOLI - Sarri/ "Marek Hamsik sta bene - ma in Europa League..." : NAPOLI, parla SARRI: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:47:00 GMT)

Benevento-Napoli - le scelte ufficiali di De Zerbi e Sarri : Il Napoli vuole subito dare una risposta alla Juventus. I bianconeri, vittorioso all’Allianz Stadium per 7-0 contro il Sassuolo, hanno scavalcato in classifica di nuovo gli azzurri che vorranno riprendersi la prima posizione questa sera affrontando il Benevento. Per il Napoli è stata una settimana ricca di impegni per quanto riguarda il calciomercato, ma i partenopei […] L'articolo Benevento-Napoli, le scelte ufficiali di De Zerbi e ...

Benevento-Napoli - i convocati di Sarri per la 23esima giornata di Serie A : Dopo la solita seduta di allenamento pomeridiano a Castelvolturno, il Napoli è partito per Benevento. Domani la prima e l’ultima della classifica di Serie A si incroceranno in una sfida decisiva. Per prepararsi alla partita gli azzurri hanno svolto attivazione in avvio e poi partita a campo ridotto, per proseguire con lavoro tecnico tattico a […] L'articolo Benevento-Napoli, i convocati di Sarri per la 23esima giornata di Serie A proviene ...

Formazioni ufficiali Benevento-Napoli : le scelte di De Zerbi e Sarri : Formazioni Benevento-Napoli – La domenica di Serie A si concluderà con il posticipo tra Benevento e Napoli. Il derby campano vedrà sfidarsi due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Gli ‘Stregoni’ hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza, approfittando delle sconfitte di Spal e Verona. Il Napoli invece ha l’imperativo di vincere per rispondere al 7-0 rifilato dalla Juventus al Sassuolo e ...

Benevento-Napoli - per Sarri altra goleada per restare davanti? : La Juve ne ha fatti sette al Sassuolo, il Napoli a Benevento vuole rispondere con la stessa moneta. A Sarri basterebbero i tre punti sul campo dell'ultima in classifica, anche se i sei gol rifilati in ...

De Laurentiis : Un big solo se Sarri ci dice che va bene subito e non tra 6 mesi - Calcio : Deulofeu o Verdi ? Noi siamo multietnici, ma ai napoletani piace la musica di ogni regione del mondo '. De Laurentiis nelle feste è andato a trovare anche il tecnico a Figline ('siamo stati sei ore a ...