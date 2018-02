Sanità | Zingaretti | pubblicati 50 nuovi concorsi | oltre 1500 unità già stabilizzate

Sanità - trasporti - giovani : il programma di Nicola Zingaretti per il Lazio : C'è tutta una nuova programma zione, che è già iniziata, ed è finalizzata a costruire un maggiore rapporto tra scienza, ricerca, università e innovazione e un nuovo modo di produrre per creare lavoro. ...

Zingaretti - per il centrodestra la Sanità laziale è un disastro : Il "modello Zingaretti" è propagandato da buona parte dei media come il miglior sistema amministrativo mai sperimentato nella regione Lazio. L'attuale inquilino della Pisana è sondato da Piepoli come vincente con ampio distacco rispetto a tutti gli altri candidati alla presidenza. Eppure, i cinque anni che il Lazio si è lasciato alle spalle sono stati interessati da continue proteste per l'operato della giunta di ...