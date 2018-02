San Severino | il 19 febbraio tappa di ' Un gol per ripartire'

Terremoto : consegnate le ultime 22 casette a San Severino Marche : Le ultime 22 famiglie terremotate di San Severino Marche in attesa di una casetta hanno ricevuto le chiavi delle Soluzioni abitative di emergenza allestite dal Consorzio stabile Arcale di Firenze nel villaggio “Campagnano”. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei e l’assessore alla Protezione Civile della Regione Marche Angelo Sciapichetti. “Abbiamo completato la consegna delle 103 ...

Terremoto : altre 13 casette consegnate a San Severino Marche : Dopo l’inaugurazione del villaggio ‘Campagnano’ lo scorso 20 dicembre, altre 13 casette sono state consegnate oggi nel rione San Michele ad altrettante famiglie terremotate di San Severino Marche. Le chiavi sono state affidate alle famiglie assegnatarie durante una “piccola festa” dal sindaco Rosa Piermattei, che indossava la casacca della Protezione civile con sopra la fascia tricolore. “Contiamo di ultimare ...

La casa va a fuoco a Mercato San Severino : morti carbonizzati una mamma con i suoi due figli. Ipotesi omicidio-suicidio : Tre persone, una donna di 82 anni e i due figli, sono morte nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Mercato San Severino, in via Tommaso SanSeverino, nel centro della città....

