Salto con gli sci | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la gara a squadre assegna le

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : 15 punti di sutura per Davide Bresadola! A rischio la gara a squadre : Davide Bresadola si è procurato una ferita lacero-contusa al gomito sinistro durante la prima manche della gara dal trampolino HS 140 alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’infortunio ha portato a ben 15 punti di sutura e anche a una contusione della regione glutea. Il trentino si è sottoposto a ulteriori accertamenti al termine dei quali sapremo se potrà partecipare alla prova a squadre di Salto con gli sci in programma domani ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch nella leggenda!!! Wellinger stavolta si inchina al re - bronzo Johansson. : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch ancora medaglia d’oro sul trampolino grande! : Fuori dal podio nella gara su Normal Hill, oggi il polacco Kamil Stoch si è rifatto con gli interessi nella gara su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oro in entrambe le prove quattro anni fa a Sochi, il polacco si conferma come uno dei saltatori più forti e vincenti di tutti i tempi con il terzo titolo olimpico individuale in due edizioni. Stoch, al comando dopo la prima serie di Salto, è riuscito a difendere la prima ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch mette tutti in fila nel trampolino grande. Hayboeck e Wellinger possono insidiarlo! Insam da primi 20 posti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegna il titolo dal trampolino grande. Bickner in testa! Insam si ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegna il titolo dal trampolino grande : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, rischia di ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i norvegesi favoriti per l’oro nella gara sul trampolino grande - tedeschi e polacchi alla finestra : La gara più attesa, storica, con una valenza superiore. È il momento della competizione individuale su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, trampolino HS 142 nel comprensorio di Alpensia. La gara prenderà il via domani alle 13.30 italiane, la tarda serata coreana: diversi i contendenti, con tre nazioni che potrebbero monopolizzare le prime dieci posizioni. alla vigilia, probabilmente, il più atteso tra i norvegesi era Daniel ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i norvegesi favoriti per l’oro nella gara sul trampolino grande - tedeschi e polacchi alla finestra : La gara più attesa, storica, con una valenza superiore. È il momento della competizione individuale su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, trampolino HS 142 nel comprensorio di Alpensia. La gara prenderà il via domani alle 13.30 italiane, la tarda serata coreana: diversi i contendenti, con tre nazioni che potrebbero monopolizzare le prime dieci posizioni. alla vigilia, probabilmente, il più atteso tra i norvegesi era Daniel ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeonhChang 2018 : Robert Johansson il migliore nella qualificazione - Federico Cecon unico azzurro escluso dalla finale : Si è disputata oggi la qualificazione nel trampolino HS140, in previsione della gara di domani che assegnerà il titolo olimpico del Salto con gli sci, nella prova del trampolino lungo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Alla finale hanno avuto accesso i migliori cinquanta atleti dei cinquantasette che hanno preso parte alla prova: domani si comincerà alle 13.30 con i consueti due salti, con solamente i primi trenta che avranno accesso ...

Calciomercato - bomba dall’Inghilterra : “Pogba vuole lasciare Manchester - asSalto Real Madrid con cifra monstre” : Che succede a Paul Pogba? Il centrocampista francese, tornato al Manchester United nel 2016 dopo l’esplosione alla Juventus, in Inghilterra non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli, gli stessi che avevano portato i ‘Red Devils’ a sborsare ben 105 milioni di euro per riportarlo a ‘casa’. La stampa inglese attribuisce questo periodo buio della carriera del ‘Polpo’ ad incomprensioni tattiche con ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 16 febbraio : si riprende alle 12.00 con speed skating - aerials e Salto con gli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest’altra importante giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà la grande notte di Michela Moioli. La bergamasca, leader della classifica di Coppa del Mondo, sarà una delle grandi favorite dello snowboardcross. Dovrà essere brava a gestire una concorrenza davvero agguerrita, a cominciare dalla campionessa in carica Eva Samkova: la ceca, escluse le competizioni dello ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri a caccia della qualificazione nel trampolino lungo HS140 : Domani alle 13.30 ora italiana si terrà la qualificazione del Salto con gli sci maschile, nella gara sul trampolino lungo HS140. Se i papabili nomi per il successo finale sono sempre gli stessi, con Kamil Stoch a caccia del riscatto dopo l’opaca prova nel trampolino corto che lo ha visto fermarsi ai piedi del podio e pronto a ingaggiare una battaglia entusiasmante con i vari Richard Freitag, Daniel Andre Tande, Andreas Wellinger, Johann ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri cercano la qualificazione sul Large Hill : Domani, con la prova di qualificazione per la gara sul Large Hill, il Salto con gli sci tornerà protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la vittoria di Andreas Wellinger nella gara sul Normal Hill, prenderà ufficialmente il via la gara sul trampolino grande. Come nella prima competizione, l’Italia potrà schierare quattro atleti e tre di questi hanno ottime possibilità di centrare l’accesso alla gara. In cinque ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’asSalto alla qualificazione : Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione ...