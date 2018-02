Salmonella | macellate 18 mila galline

Allarme Salmonella - macellate 18mila galline : precauzioni per i consumatori : Controlli effettuati in un allevamento di galline per la produzione di uova avrebbero riscontrato, in alcuni capannoni, la presenza di positività alla salmonella. Il problema interesserebbe, in particolar modo, il distretto di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove l’Ausl avrebbe riscontrato la presenza del batterio della salmonella nella lettiera delle galline ma non nelle loro uova. galline ovaiole interessate al pericolo della ...