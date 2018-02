Ruta del Sol 2018 | David De La Cruz vince la crono finale | classifica generale a Tim

oasport

: Landa on the attack in Ruta del Sol - Cyclingnewsfeed : Landa on the attack in Ruta del Sol - OA_Sport : Tim Wellens non si ferma più! Difende il vantagio a cronometro e si impone nella Ruta del Sol! Nell'ultima tappa... -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Con unametro di 14 chilometri con partenza ed arrivo a Barbate si è conclusa la Vuelta a Andaluciadel Sol, breve corsa a tappe che si è disputata in questi giorni in territorio spagnolo. Il corridore di casaDe La, in forze al Team Sky, ha fermato le lancette sul tempo di 17’11”, risultando il migliore di giornata. Sul podio, al suo fianco, il costaricense Andrey Amador (Movistar) che ha pagato un ritardo di 6”. Un ulteriore secondo più indietro, a completare il podio, l’olandese Stef Clement, del team LottoNL Jumbo. Molto interessante anche la lotta per la. Il sesto tempo di giornata di Wout Poels (Team Sky) non è stato sufficiente per scavalcare il belga Tim Wellens, che ha difeso con successo la leadership inconquistata con il successo di tappa di ieri. Per l’atleta della Lotto Soudal si tratta ...