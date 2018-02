Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : tutte le date e gli orari della prossima edizione. Il programma completo : È stato svelato il Calendario del Sei Nazioni 2019 di Rugby. Il prestigioso torneo che coinvolge le sei migliori squadre d’Europa si disputerà dal 1° febbraio al 16 marzo: cinque giornate, girone unico tutti contro tutti con partite di sola andata. L’Italia giocherà tre partite allo Stadio Olimpico di Roma: sabato 9 febbraio (ore 16.00) contro il Galles, domenica 24 febbraio (ore 16.00) contro l’Irlanda, sabato 13 marzo (ore 13.30) contro la ...

Rugby : Pro 14 - Dragons-Benetton 15-18 : ROMA, 18 FEB - Quinta vittoria consecutiva del Benetton Treviso nel Guinness Pro14 , l'ex Celtic League, . I biancoverdi sono andati a vincere per 18-15 , 12-15, in Galles, sul campo del Rodney Parade,...

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : super Benetton Treviso - con i Dragons arriva la quinta vittoria di fila : Sono cinque vittorie nelle ultime cinque partite di Guinness Pro 14: la Benetton Treviso non si ferma più e batte in trasferta i Dragons per 18-15. La squadra più in forma di tutto il torneo risale in quinta piazza nel proprio raggruppamento e va a caccia di un piazzamento più che dignitoso, in quella che è sicuramente la migliore stagione per quanto riguarda le franchigie italiane. Primo tempo davvero emozionante. Partono forte i padroni di ...

Rugby - Pro14 2018 : Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari - arriva una prestigiosa affermazione esterna : Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di Rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa ...

Rugby - Pro 14 ed Eccellenza : il programma del weekend e come seguirle in tv e in streaming : Il turno numero quindici del Guinness Pro 14 andrà in onda tutto in diretta sulla piattaforma EUROSPORT PLAYER , con il match d'apertura delle Zebre al Galway Sportsground contro Connacht, dopo la ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Italia. Quando si gioca? Programma - orari e tv : Dopo una settimana di riposo, riprenderà il Sei Nazioni di Rugby: venerdì 23 febbraio alle ore 21.00, all’Orange Velodrome andrà in scena Francia-Italia, gara valida per la terza giornata del torneo. Per gli azzurri si tratta della seconda trasferta consecutiva dopo quella in terra irlandese. Francia ed Italia provengono entrambe da due sconfitte molto diverse tra loro: gli italiani sono stati largamente battuti da Inghilterra (in casa) ed ...

Rugby - Pro14 : Benetton-Scarlets 22-12. I trevigiani conquistano anche il punto di bonus : Impresa griffata Benetton Treviso nel Pro 14 di Rugby, che nella 14a giornata, a due terzi della fase a gironi, infila la quarta vittoria consecutiva, prendendosi lo scalpo dei campioni in carica, gli Scarlets, con il punteggio di 22-12. Per i trevigiani anche il punto di bonus, dal momento che hanno messo a segno 4 mete, tre con il solo Ioane. Nel primo tempo è già Ioane-show: il 10-0 con il quale si va al riposo è tutto merito suo. Dopo la ...

Rugby - Guinnes Pro 14 2018 : Munster vince 33-5 con le Zebre : Non solo Sei Nazioni per quanto riguarda il Rugby internazionale. E’ andato in scena oggi anche il Guinnes Pro 14: impegnate in questo sabato le Zebre per quanto riguarda le italiane. Ovviamente formazioni rimaneggiate a causa degli impegni delle nazionali. La franchigia tricolore viene sconfitta per 33-5 con Munster. Partono bene i padroni di casa che a fine primo tempo sono in vantaggio per 12-0: mete per Arnold e Scott. Le Zebre ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : il programma della seconda giornata (10-11 febbraio). Gli orari e come vedere le partite in tv : Scontro tra Inghilterra e Galles, le due formazioni a quota 5 in classifica dopo la prima giornata: è questo il piatto forte della seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby, che andrà in scena alle ore 17.45 ora italiana di oggi. Alle 15.15 aprirà il programma la sfida tra l’Irlanda, vincitrice all’esordio in terra francese, e l’Italia, sconfitta in casa dai maestri inglesi. Terza ed ultima gara in programma, domenica alle ore ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Irlanda-Italia. Programma - orari e tv : Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Mirabello di Reggio Emilia contro l’Inghilterra per 7-42, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di Rugby: le azzurre saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match conclusivo della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno domenica 11 febbraio, alle ore 14.00 italiane (le 13.00 irlandesi). A completare il quadro di giornata saranno ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : seconda giornata (10-11 febbraio). Programma - orari e tv : seconda giornata per il Sei Nazioni di Rugby che prosegue ininterrottamente. Si gioca nel weekend tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. Andiamo a vedere il Programma, gli orari ed il palinsesto TV degli incontri. seconda giornata Sabato 10 febbraio Irlanda v Italia, 10 febbraio, ore 15.15, Aviva Stadium (Diretta TV su Dmax canale 42 del digitale terrestre e 136 di Sky) Inghilterra v Galles, 10 febbraio, ore 17.45, Twickenham (Diretta TV su Dmax ...