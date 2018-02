Rugby | Guinness Pro 14 2018 | super Benetton Treviso | con i Dragons arriva la quinta

oasport

(Di domenica 18 febbraio 2018) Sono cinque vittorie nelle ultime cinque partite diPro 14: lanon si ferma più e batte in trasferta iper 18-15. La squadra più in forma di tutto il torneo risale inpiazza nel proprio raggruppamento e va a caccia di un piazzamento più che dignitoso, in quella che è sicuramente la migliore stagione per quanto riguarda le franchigie italiane. Primo tempo davvero emozionante. Partono forte i padroni di casa che dopo 2′ vanno già in meta: il grubber di Kirchner fa schiacciare i 5 punti a Rosser. Inizio disastroso per i Leoni che dopo 7′ sono già sotto 10-0, con la maul di casa che riesce nuovamente a trovare la meta. La compagine tricolore reagisce, però, subito dopo, e con Sgarbi, che sfrutta l’erroraccio di Kirchner, riesce a trovare la meta del 10-7 parziale. Il solito Ioane poi porta in vantaggio la: servito al meglio ...