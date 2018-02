Roma | raccolte oltre 120 tonnellate di rifiuti ingombranti

Roma - Ama : nel 2017 raccolte a domicilio 3800 tonnellate di rifiuti ingombranti : Sono stati 50.720 i ritiri assicurati nel 2017 che hanno consentito ai cittadini di Roma di disfarsi correttamente di rifiuti urbani ingombranti, a costo zero e senza spostarsi da casa: lo spiega Ama in una nota. Il servizio ”Riciclacasa” ha permesso di raccogliere nel corso dello scorso anno 3.775 tonnellate di materiali: in particolare oltre 2.400 tonnellate di ingombranti (poltrone, divani, materassi, ecc.), 700 tonnellate di ...

Capodanno - a Roma raccolte oltre 60 tonnellate di rifiuti - : Per la notte di San Silvestro, l'Ama ha schierato più di 130 operatori e circa 90 mezzi nelle zone della Capitale in cui si sono svolti concerti ed eventi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno

