Roma | domani limitazioni ai veicoli più inquinanti

Smog Roma : domani limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti : domani, lunedì 19 febbraio, blocco della circolazione a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal Sindaco si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a ...

Roma - domani la partenza per l'Ucraina. Silva rientra in gruppo : obiettivo Milan : Jonathan Silva è tornato a disposizione di Di Francesco. Per la prima volta da quanto è a Trigoria, l'esterno sinistro si è allenato con la squadra: reduce da una lesione al legamento collaterale ...

Elezioni : domani ‘Con Roma per Gentiloni’ - Calenda e Rutelli con premier : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Si chiama ‘Con Roma per Gentiloni’ l’incontro che si terrà domani venerdì 16 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi Angelicum, Largo Angelicum 1 (appena sopra Piazza Venezia e all’inizio del Quartiere Monti)”. Si legge in una nota del Pd. “Paolo Gentiloni, candidato nel collegio Roma 1 alla Camera, affronterà alcuni dei temi che stanno più a cuore ai ...

Carcare - domani la lezione-conversazione "E avanti a lui tremava tutta Roma!" : domani sera, giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 20,45 presso l'Aula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare, si terrà la terza lezione-conversazione del XXXV Ciclo del Centro Culturale di Educazione ...

Roma : domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni : domani Papa Francesco incontra sacerdoti e diaconi nella Basilica di ‘San Giovanni in Laterano’ Roma – Come tradizione all’inizio della Quaresima, domani (giovedì 15 febbraio), dopo... L'articolo Roma: domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni su Roma Daily News.

CEBALLOS ALLA Roma/ Domani Monchi ospite a Sky Sport parlerà del centrocampista del Real Madrid? : CEBALLOS ALLA ROMA? Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi. Secondo alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, i giallorossi sono sul giovane delle Merengues(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:32:00 GMT)

Autostrada Roma-Latina - domani la sigla del protocollo : Autostrada Roma-Latina, domani protocollo sindacati-Unindustria Roma – domani, al fine di promuovere la realizzazione della Roma-Latina e della Cisterna-Valmontone, verrà siglato un protocollo d’intesa. Le... L'articolo Autostrada Roma-Latina, domani la sigla del protocollo su Roma Daily News.

Roma : domani Gentiloni a insediamento presidente Corte dei Conti : Roma – domani mattina Gentiloni ad insediamento presidente Corte dei Conti Roma – domani, martedì 13 febbraio, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interverrà alle... L'articolo Roma: domani Gentiloni a insediamento presidente Corte dei Conti su Roma Daily News.

Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi : Meteo Roma. Domani è previsto a Roma tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino... L'articolo Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi su Roma Daily News.

Smog Roma - domani domenica ecologica : stop alle auto in Fascia Verde : stop alle auto per domani, terza delle quattro domeniche ecologiche programmate dalla Giunta Capitolina. Previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata “Fascia Verde” del Pgtu (Piano Generale del Traffico Urbano) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati ...

Macerata : Futura - domani in piazza e il 24 con Anpi a Roma : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “domani saremo in piazza a Macerata e il 24 saremo a Roma alla manifestazione organizzata dall’Anpi. L’antifascismo per noi non è un feticcio, rappresenta le fondamenta della nostra democrazia, è pace e libertà. Saremo in ogni piazza per ribadire che l’Italia non è odio e violenza, ma accoglienza, solidarietà, convivenza civile”. Così la rete Futura in una nota comunica la presenza ...

Roma. Domani memoria foibe con ‘Pedalata del ricordo’ : Roma – foibe: ‘Pedala del ricordo’ alla seconda edizione Roma – Questo il comunicato congiunto degli esponenti di Fdi Federico Guidi, componente dell’Assemblea nazionale, Lavinia... L'articolo Roma. Domani memoria foibe con ‘Pedalata del ricordo’ su Roma Daily News.

Roma. Ugl : domani commemorazione foibe a piazza Dalmazia : Roma – Ugl: domani corona di fiori in occasione della commemorazione delle foibe Roma – Questa la nota emessa da Ugl (Unione Generale del Lavoro):... L'articolo Roma. Ugl: domani commemorazione foibe a piazza Dalmazia su Roma Daily News.

Ue a Roma : misure anti smog entro domani : 13.32 L'Italia e altri otto paesi hanno tempo fino a domani per presentare misure "credibili e puntuali" sulla qualità dell'aria o Bruxelles aprirà una procedura d'infrazione con tanto di deferimento alla Corte di Giustizia Ue. La scadenza è "domani" ha ricordato il portavoce della Commissione la quale "vuole aiutare gli stati membri a mettersi in regola con quanto hanno concordato ma mai rispettato per molti anni" sulle direttive Ue anti-smog.