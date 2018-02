Risultati Serie A Classifica aggiornata | diretta gol e live score delle partite 25^

Calcio - Serie A 2018 : Roma corsara ad Udine - scavalcata l’Inter al terzo posto. I Risultati degli anticipi : Negli anticipi della 25a giornata di Serie A la Roma vince ad Udine per 0-2, grazie alle reti di Under al 70′ e Perotti al 90′, e si porta a quota 50 in classifica. Partita difficile per i giallorossi, che subiscono la squadra di Oddo nel primo tempo, ma a metà ripresa riescono a passare e poi amministrano, pur rimanendo con il punteggio in bilico fino alla fine della contesa. I giallorossi si issano al terzo posto: continua il ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : l'Inter crolla contro un ottimo Genoa! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score. Negli anticipi la Roma vince la terza partita consecutiva e scavalca l’Inter che perde contro il Genoa. Vince il Chievo(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:28:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Chievo torna a vincere! : RISULTATI SERIE A, 25^ giornata: classsifica aggiornata e diretta gol live score dei tre anticipi. La Roma vola con Cengiz Under, terza vittoria in fila per i giallorossi. Ok anche il Chievo(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:42:00 GMT)

Serie A2 donne - Mina Tomic carica la Bartoccini : 'Possiamo arrivare a buoni Risultati' : PERUGIA " Weekend di pausa per la Bartoccini Gioiellerie Perugia, che ritornerà in campo mercoledì prossimo per l'ottava giornata di ritorno del campionato di pallavolo di Serie A2. Intanto le ragazze ...

Serie B i Risultati - 26esima giornata : Empoli al comando - cade ancora il Palermo : I toscani travolgono il Parma con l'ennesimo poker di stagione, mentre i rosanero cadono sul gong a Perugia. Quarto successo consecutivo per il Foggia

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score 26^ giornata : l'Empoli spicca il volo! : Risultati Serie B, 26^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 17 febbraio valgono per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:54:00 GMT)

Calcio - serie B : Risultati del 26° turno : 17.07 L'Empoli travolge il Parma e attendendo la gara del Frosinone va in testa da solo.Palermo battuto a Perugia. CREMONESE-BARI (venerdì) 0-1 CESENA-CITTADELLA 0-1 EMPOLI-PARMA 4-0 ENTELLA-PESCARA 0-0 FOGGIA-CARPI 3-0 NOVARA-SPEZIA 1-1 PERUGIA-PALERMO 1-0 SALERNITANA-PRO VERCELLI 0-0 VENEZIA-AVELLINO 3-1 FROSINONE-ASCOLI (domenica h.15) BRESCIA-TERNANA ...

Serie B - 26^ giornata : Risultati - classifica e prossimo turno. Crisi Parma - super Foggia - frena ancora il Palermo : 1/60 Donato Fasano/LaPresse ...

I Risultati di Serie B : la diretta gol LIVE dalle 15.00 : Vietato fermarsi in Serie B, campionato ancora distante da gerarchie definitive. Nient'altro che una prassi nel torneo votato all'imprevedibilità, basti guardare al saldo realizzativo dimezzato a ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score 26^ giornata : squadre in campo - si gioca! : Risultati Serie B, 26^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che sabato 17 febbraio valgono per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : squadre in campo - si gioca! Diretta gol live score (girone B) : RISULTATI SERIE C, girone B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 17 febbraio per la 26^ giornata. Il Padova ha già un piede in SERIE B?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:04:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : la sfida salvezza al Bentegodi. Diretta gol live score - anticipi : Risultati Serie A, 25^ giornata: classsifica aggiornata e Diretta gol live score dei tre anticipi. Sabato 17 febbraio sono in programma Udinese-Roma, Chievo-Cagliari e Genoa-Inter(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score girone B : la crisi profonda del Renate : Risultati Serie C, girone B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 17 febbraio per la 26^ giornata. Il Padova ha già un piede in Serie B?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Serie A live - chi gioca oggi. Risultati e classifica in diretta : Alle 15 Udinese-Roma, poi Chievo-Cagliari. Genoa-Inter il posticipo. La 25esima giornata di campionato in tempo reale