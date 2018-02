Rimborsi M5S | otto i casi eclatanti

Rimborsi M5S - Renzi : “Non prendiamo lezioni da questi truffatori”. Poi la clip di Totò : “Noi non prendiamo lezione dai truffatori del Movimento 5 stelle. Ci hanno accusato per anni di essere in mano alla massoneria ma ne hanno più loro… e allora mi sento di dare la mia solidarietà alla massoneria”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a un evento Pd a Roma. “Il M5s sceglie di restituire 23 milioni di euro agli italiani: è un pieno diritto. Il loro è stato un investimento pubblicitario, perché ci hanno ...

Le novità sul caso dei Rimborsi del M5S : Il blog del Movimento ha anticipato un nuovo servizio delle Iene ammettendo che in tutto le persone coinvolte sono 15, ma per alcune si parla di cifre molto basse The post Le novità sul caso dei rimborsi del M5S appeared first on Il Post.

Giulia Sarti - foto hot e Rimborsi M5S truccati/ "Pronta a dimettermi dalla Camera se espulsa" : Giulia Sarti si autosospende, 'pronta dimettermi dalla Camera se eletta': caos Rimborsopoli M5s e foto hot in rete. Controdenuncia dell'ex fidanzato.

M5S - Renzi : “Rimborsi? Danno lezioni di onestà ma i Cinque stelle sono come tutti gli altri” : “Se i Cinque stelle offendono il mio popolo dicendo che siamo disonesti io ho il dovere di dire che la stragrande maggioranza qui, come sempre, è fatta di persone oneste. C’è qualcuno che fa il furbo? Lo vediamo, ma è la stessa cosa che sta accadendo nei Cinque stelle“. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Napoli. L'articolo M5S, Renzi: “Rimborsi? Danno lezioni di onestà ma i Cinque stelle sono come tutti gli ...

Rimborsi M5S - Le Iene : «Altri 3 furbetti» : video I morosi : i nomi - Della Valle : usavo Photoshop : Si tratta di Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni, questi ultimi candidati all’uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria

Caos Rimborsi M5S : Giulia Sarti torna in questura - valuta integrazione denuncia : Tra i punti da chiarire, c'è in quale misura Bogdan avesse il consenso della parlamentare per annullare sette bonifici destinati al ministero dell'Economia e delle Finanze.

Bomba Rimborsi M5S : l'ex della Sarti dai pm E spuntano altri 3 furbi : Seconda puntata: Rimborsopoli con sorpresa. La telenovela della deputata Giulia Sarti e del suo ex fidanzato Bogdan Andrea Tibusche, prosegue con un'autosospensione inaspettata.Dopo la notte di passione in procura a Rimini e cinque ore di interrogatorio (dalle 23,30 alle 4,30 della notte tra venerdì e sabato), a registrazioni ed e-mail consegnate, in giornata è arrivato il diktat di Luigi Di Maio: «Tolleranza zero anche con la ...

M5s : altri casi di Rimborsi mancati : Ci sono altre tre nomi di parlamentari che non avrebbero restituito quanto promesso al fondo delle piccole imprese -

Rimborsi M5S - le Iene svelano altri tre nomi : fuori Sassi e Cariello : Il parlamentare Scagliusi: "Ho usato mille euro per controlli medici che volevo restassero privati". Il consigliere regionale emiliano Sassi: "Chiedo scusa". Sul blog M5s, la lista dei dieci parlamentati che hanno versato di più al Microcredito: il 'primatista' è Massimiliano Bernini ha donato 334.398.

Fico : Rimborsi? Volevano colpire il M5S : 7.00 Sui falsi rimborsi di alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle,Roberto Fico,presidente Vigilanza Rai, da Repubblica attacca:"Noi invece di insabbiare abbiamo reso quei nomi pubblici, allontanati e ne pretendiamo le dimissioni in caso siano eletti". Sul caso dei riciclati e dei massoni candidati nelle liste del M5S, Fico ribatte:"Non potevamo sapere tutto,ma in confronto a quelle del Pd e Fi,le nostre sono immacolate".Maggioranze? "Non ...

Rimborsi M5S - altri nomi e nuovi espulsi : "Il ministero dell'Economia e finanze ha certificato ufficialmente che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno donato al Fondo per il Microcredito oltre 23,4 milioni di euro derivanti dal taglio ...

